· Δόξα Λευκάδας

GBL: Ο Χάρμον της Δόξας Λευκάδας MVP της 5ης αγωνιστικής

Με 22 πόντους, 5 ασιστ και 3 ριμπάουντ στην νίκη της Δόξας απέναντι στη Λευκάδα, ο Χάρμον κέρδισε τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη της αγωνιστικής 

GBL: Ο Χάρμον της Δόξας Λευκάδας MVP της 5ης αγωνιστικής
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Καταλυτικός στη σπουδαία νίκη της Δόξας Λευκάδας απέναντι στη Μύκονο με 73-59 ήταν ο Ντεβιόν Χάρμον, με αποτέλεσμα να επιβραβευτεί με το βραβείο του MVP της 5ης αγωνιστικής της GBL.

Η Δόξα Λευκάδας εκμεταλλεύτηκε στο έπακρον την κούραση της ομάδας της Μυκόνου από τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να φύγει με το «διπλό» από το νησί των ανέμων.

Πρωταγωνιστής σε αυτή την προσπάθεια ήταν αναμφίβολα ο Ντεβιόν Χάρμον. Ο γκαρντ της Λευκάδας πέτυχε 22 πόντους, μοίρασε 5 ασίστ και πήρε 3 ριμπάουντ, δίνοντας τον ρυθμό για το «διπλό» της ομάδας του.

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