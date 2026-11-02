GBL: Ο Χάρμον της Δόξας Λευκάδας MVP της 5ης αγωνιστικής

Καταλυτικός στη σπουδαία νίκη της Δόξας Λευκάδας απέναντι στη Μύκονο με 73-59 ήταν ο Ντεβιόν Χάρμον, με αποτέλεσμα να επιβραβευτεί με το βραβείο του MVP της 5ης αγωνιστικής της GBL.

Η Δόξα Λευκάδας εκμεταλλεύτηκε στο έπακρον την κούραση της ομάδας της Μυκόνου από τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να φύγει με το «διπλό» από το νησί των ανέμων.

Πρωταγωνιστής σε αυτή την προσπάθεια ήταν αναμφίβολα ο Ντεβιόν Χάρμον. Ο γκαρντ της Λευκάδας πέτυχε 22 πόντους, μοίρασε 5 ασίστ και πήρε 3 ριμπάουντ, δίνοντας τον ρυθμό για το «διπλό» της ομάδας του.