ΑΕΚ: Ξέσπασε ο Μπρινιόλι: «Το να εύχεσαι θάνατο στο παιδί κάποιου είναι απαράδεκτο» - Η ανάρτησή του
Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι δημοσίευσε στο Instagram σχόλιο που δέχθηκε κι αφορούσε το παιδί του, καταδικάζοντας την εμετική συμπεριφορά, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να μείνει σιωπηλός.
Την έντονη αντίδραση του Αλμπέρτο Μπρινιόλι προκάλεσε ένα εμετικό σχόλιο που δέχθηκε στα social media και αφορούσε το παιδί του.
Ο Ιταλός τερματοφύλακας της ΑΕΚ τοποθετήθηκε δημόσια μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram. Συγκεκριμένα, ο γκολκίπερ της «Ένωσης», ο οποίος βρέθηκε κάτω από τα δοκάρια στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, όπου οι «πράσινοι» επικράτησαν με 2-0, δημοσίευσε το συγκεκριμένο μήνυμα, εκφράζοντας την αγανάκτησή του για το περιεχόμενό του.
Παράλληλα, καταδίκασε τέτοιου είδους συμπεριφορές, υπογραμμίζοντας πως καμία οπαδική αντιπαλότητα ή αποτέλεσμα αγώνα δεν μπορεί να δικαιολογήσει ευχές θανάτου προς το παιδί ενός ανθρώπου.
Αναλυτικά όσα έγραψε ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι:
«Το να εύχεσαι θάνατο στο παιδί κάποιου είναι απαράδεκτο. Καμία οπαδική προτίμηση, αντιπαλότητα ή αποτέλεσμα αγώνα δεν μπορεί ποτέ να δικαιολογήσει τέτοιου είδους λόγια. Ούτε στον αθλητισμό ούτε στη ζωή. Αυτό δεν έχει απολύτως καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Δεν πρόκειται να μείνω σιωπηλός».