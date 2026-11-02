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ΑΕΚ: Ξέσπασε ο Μπρινιόλι: «Το να εύχεσαι θάνατο στο παιδί κάποιου είναι απαράδεκτο» - Η ανάρτησή του

Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι δημοσίευσε στο Instagram σχόλιο που δέχθηκε κι αφορούσε το παιδί του, καταδικάζοντας την εμετική συμπεριφορά, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να μείνει σιωπηλός.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Ξέσπασε ο Μπρινιόλι: «Το να εύχεσαι θάνατο στο παιδί κάποιου είναι απαράδεκτο» - Η ανάρτησή του
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Την έντονη αντίδραση του Αλμπέρτο Μπρινιόλι προκάλεσε ένα εμετικό σχόλιο που δέχθηκε στα social media και αφορούσε το παιδί του.

Ο Ιταλός τερματοφύλακας της ΑΕΚ τοποθετήθηκε δημόσια μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram. Συγκεκριμένα, ο γκολκίπερ της «Ένωσης», ο οποίος βρέθηκε κάτω από τα δοκάρια στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, όπου οι «πράσινοι» επικράτησαν με 2-0, δημοσίευσε το συγκεκριμένο μήνυμα, εκφράζοντας την αγανάκτησή του για το περιεχόμενό του.

Παράλληλα, καταδίκασε τέτοιου είδους συμπεριφορές, υπογραμμίζοντας πως καμία οπαδική αντιπαλότητα ή αποτέλεσμα αγώνα δεν μπορεί να δικαιολογήσει ευχές θανάτου προς το παιδί ενός ανθρώπου.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι:

«Το να εύχεσαι θάνατο στο παιδί κάποιου είναι απαράδεκτο. Καμία οπαδική προτίμηση, αντιπαλότητα ή αποτέλεσμα αγώνα δεν μπορεί ποτέ να δικαιολογήσει τέτοιου είδους λόγια. Ούτε στον αθλητισμό ούτε στη ζωή. Αυτό δεν έχει απολύτως καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Δεν πρόκειται να μείνω σιωπηλός».

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