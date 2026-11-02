Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Στην Ευελπίδων ο Παναγιώτης Γιαννάκης - Καταθέτει για τους στημένους αγώνες

Στις 11:00 το πρωί της Δευτέρας (2/11), ο Παναγιώτης Γιαννάκης βρέθηκε στην Ευελπίδων, προκειμένου να καταθέσει για την υπόθεση που αφορά τους φερόμενους ως στημένους αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ.

Στην υπόθεση έχουν ήδη υπάρξει σημαντικές δικαστικές εξελίξεις. Οι Βαγγέλης Λιόλιος, Πέτρος Παπαπέτρου και Γιώργος Μαυραγάνης έχουν κριθεί προφυλακιστέοι, ενώ, έπειτα από κοινή απόφαση εισαγγελέα κι ανακριτή, αποφασίστηκε κι η προφυλάκιση του Ηλία Κορομηλά. Για τη Βασιλική Τσαρούχα και τον Τάσο Πηλοΐδη επιβλήθηκαν κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι»), καθώς και απαγόρευση ενασχόλησης με το μπάσκετ.

Την πρόθεση του Γιαννάκη να καταθέσει υπέρ της κατηγορίας είχε γνωστοποιήσει ο πληρεξούσιος δικηγόρος του, Ανδρέας Μητσαινάς, κατά την παρουσία του ενώπιον του ανακριτή στις 23 Οκτωβρίου.

Το όνομα του Παναγιώτη Γιαννάκη περιλαμβάνεται στη δικογραφία, καθώς το 2018, όταν βρισκόταν στον πάγκο του Άρη, είχε αποβληθεί με δεύτερη τεχνική ποινή στην αναμέτρηση με τον Φάρο Λάρισας. Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί τον λόγο για τον οποίο ο άλλοτε προπονητής της ομάδας της Θεσσαλονίκης καλείται να δώσει τη δική του κατάθεση.