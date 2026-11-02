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Η αινιγματική ανάρτηση του Ντόρσεϊ: «Γίνε αυτό που θέλει ο Θεός να είσαι»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ προχώρησε σε μια αινιγματική ανάρτηση το πρωί της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου

Η αινιγματική ανάρτηση του Ντόρσεϊ: «Γίνε αυτό που θέλει ο Θεός να είσαι»
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Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ παραμένει εκτός ομάδας στον Ολυμπιακό εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος που υπέπεσε και εκτίει τιμωρία ενός μήνα μέχρι να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Ο διεθνής γκαρντ μπορεί προσωρινά να βρίσκεται εκτός παρκέ, ωστόσο δε μένει εκτός Instagram, αφού το πρωί της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου προχώρησε σε μια αινιγματική ανάρτηση μέσω story στέλνοντας τα δικά του μηνύματα.

«Γίνε αυτό που θέλει ο Θεός να είσαι, όχι αυτό που νομίζεις ότι οι άλλοι θέλουν να δουν», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

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