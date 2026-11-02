Χυδαιότητες από τον Σιάο για τον Παναθηναϊκό

Μία ημέρα μετά την μεγάλη νίκη του Άρη επί του Παναθηναϊκού, μία ημέρα μετά την εξαιρετική στάση των Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Βασίλη Σπανούλη, ήρθε ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης για να δυναμιτίσει το κλίμα.

Ο Σιάο λειτουργώντας ως κοινός χούλιγκαν με αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξεφτίλισε το ελληνικό μπάσκετ, με τον Αθλητικό Εισαγγελέα να οφείλει να παρέμβει άμεσα.

«Το κυνήγι άρχισε» αναφέρει το ένα, που είναι φυσικά στα αγγλικά.

Το άλλο φέρνει μια τίγρη να τρώει έναν πράσινο λαγό.

Ποσταρίσματα που παραπέμπουν ευθέως σε υποκίνηση βίας και κάθε άλλο παρά προάγουν τον αθλητισμό και το μπάσκετ.

Να σημειωθεί πως ο Σιάο δεν ήταν στο γήπεδο και παρακολούθησε το παιχνίδι από τις ΗΠΑ.