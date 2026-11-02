ΠΑΟΚ: Εκτός πρώτης ομάδας ο Τάισον! - Αυτός είναι ο λόγος
Η διοίκηση του ΠΑΟΚ αποφάσισε να θέσει εκτός του αγωνιστικού γκρουπ τον Τάισον, ο οποίος θα προπονείται, πλέον, με την δεύτερη ομάδα του «Δικεφάλου του Βορρά».
Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ θα ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα προπονήσεων, συμμετέχοντας στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ Β’.
Στόχος της συγκεκριμένης κίνησης είναι η ανάκτηση και διατήρηση της φυσικής του κατάστασης, αλλά και την εξασφάλιση της αγωνιστικής του ετοιμότητας.
Παράλληλα, η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί ένα σαφές μήνυμα αναφορικά με τη φιλοσοφία και τη λειτουργία του «ασπρόμαυρου» οργανισμού.