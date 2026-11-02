ΠΑΟΚ: Εκτός πρώτης ομάδας ο Τάισον! - Αυτός είναι ο λόγος

Η διοίκηση του ΠΑΟΚ αποφάσισε να θέσει εκτός του αγωνιστικού γκρουπ τον Τάισον, ο οποίος θα προπονείται, πλέον, με την δεύτερη ομάδα του «Δικεφάλου του Βορρά».

ΠΑΟΚ: Εκτός πρώτης ομάδας ο Τάισον! - Αυτός είναι ο λόγος
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ θα ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα προπονήσεων, συμμετέχοντας στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ Β’.

Στόχος της συγκεκριμένης κίνησης είναι η ανάκτηση και διατήρηση της φυσικής του κατάστασης, αλλά και την εξασφάλιση της αγωνιστικής του ετοιμότητας.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί ένα σαφές μήνυμα αναφορικά με τη φιλοσοφία και τη λειτουργία του «ασπρόμαυρου» οργανισμού.

COMMENTS
LATEST NEWS
11:19 GREEK BASKET LEAGUE

Η αινιγματική ανάρτηση του Ντόρσεϊ: «Γίνε αυτό που θέλει ο Θεός να είσαι»

11:19 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λάτσιο: Ύμνοι Μανδά για Γκατούζο - «Με βοηθάει πολύ με την εμπιστοσύνη που μου δείχνει»

11:13 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Εκτός πρώτης ομάδας ο Τάισον! - Αυτός είναι ο λόγος

11:07 SUPER LEAGUE

Super League: Τα ντέρμπι που απομένουν μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου

11:04 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λίβερπουλ: Αρνητικό ρεκόρ 14 ετών για το όχι πια απόρθητο «Άνφιλντ»

10:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σπόρτινγκ: Νέος προπονητής για Ιωαννίδη, Βαγιαννίδη

10:31 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Σάλος στην Ισπανία με το πέναλτι που κέρδισε ο Εμπαπέ - Βίντεο

10:15 OPINION

Ο Παναθηναϊκός ισοπέδωσε την ΑΕΚ και ο Αντίνο τρέλανε το ΟΑΚΑ!

10:04 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρσεναλ: Έσταξε μέλι ο Αρτέτα για τον Τζόλη: «Είναι απίστευτος, δεν ήθελε να βγει από το γήπεδο»

10:00 GREEK BASKET LEAGUE

GBL: Δείτε τα καλύτερα καρφώματα της 5ης αγωνιστικής

09:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καταπληκτικός Μέσι υπέγραψε με γκολ και ασιστ την ανατροπή της Ίντερ Μαϊάμι

09:32 ΣΠΟΡ

Πρεμιέρα για τη Μαρία Σάκκαρη στο Χόνγκ Κόνγκ - Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας