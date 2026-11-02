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Super League: Τα ντέρμπι που απομένουν μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τα ντέρμπι του στον πρώτο γύρο της Super league, ωστόσο οι υπόλοιποι διεκδικητές έχουν ακόμα «ανοιχτούς λογαριασμούς»

Super League: Τα ντέρμπι που απομένουν μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου
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Ο Παναθηναϊκός με σπουδαία και ολοκληρωτική εμφάνιση κέρδισε με 2-0 την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ το βράδυ της Κυριακής, χάρη στο χτύπημα με το «καλημέρα» του Τετέι και την γκολάρα του Αντίνο στην αρχή του δευτέρου μέρους και κέρδισε το δεύτερο φετινό του ντέρμπι μετά τη νίκη με 3-1 επί του ΠΑΟΚ.

Με τον πρώτο γύρο να πλησιάζει προς το τέλος του, μπορεί ο Παναθηναϊκός να έχει ολοκληρώσει τα ντέρμπι του, ωστόσο οι υπόλοιποι διεκδικητές έχουν ακόμα «ανοιχτούς λογαριασμούς» με το επόμενο ντέρμπι να έρχεται πολύ σύντομα και πιο συγκεκριμένα την επόμενη αγωνιστική.

Την Κυριακή (08/11, 21:00) ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τον ΠΑΟΚ για την 10η αγωνιστική της Super League.

Την 12η αγωνιστική επίσης η αγωνία θα φτάσει στα ύψη, αφού η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (29/11).

To τελευταίο ντέρμπι έρχεται στην αυλαία του πρώτου γύρου με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στο Φάληρο το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των ντέρμπι:

10η αγωνιστική

Κυριακή 8 Νοεμβρίου,

21:00: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

12η αγωνιστική

Κυριακή 29 Νοεμβρίου

21:00: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

13η αγωνιστική

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου

20:00: Ολυμπιακός – ΑΕΚ

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