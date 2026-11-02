Ο Παναθηναϊκός ισοπέδωσε την ΑΕΚ και ο Αντίνο τρέλανε το ΟΑΚΑ!

Αυτή η νίκη του Παναθηναϊκού επί της ΑΕΚ με τον τρόπο, που ήρθε είναι δήλωση πρωταθλήματος. Η ομάδα του Νίστρουπ στο καυτό ΟΑΚΑ ήταν πειστική από την αρχή μέχρι το τέλος, Και με 11 παίκτες και με 10 παίκτες. Σε όλο το ματς ο Παναθηναϊκός ήταν κυριαρχικός και η απόδοσή του στο πρώτο ημίχρονο, ήταν υψηλού επιπέδου για 2, η 3-0 και όχι μόνο για 1-0. Και η ομάδα ήταν σοβαρή και δεν έδωσε δικαιώματα, ούτε όταν ο Κάνγκουα εντελώς ανόητα άφησε την ομάδα με δέκα παίκτες στο 69. Από το σημείο αυτό και μετά η ΑΕΚ είχε μία καλή φάση σε ένα σουτ του Ζίνι, που έδιωξε ο Φαν Ντρόγκελεν. Αυτό δείχνει την αυτοθυσία όλων των παικτών , που έπαιξαν με απόλυτη συγκέντρωση με κοντά τις γραμμές, αλλά έβγαιναν και σωστά στην επίθεση και κέρδισαν και κόρνερ και φάουλ.

Κορυφαίος του γηπέδου ήταν ο Αντίνο, που έκανε μεγάλο παιχνίδι και δεν μπόρεσαν να τον αντιμετωπίσουν, ούτε ο Ρότα, ούτε ο Γκεοργκίεφ. Στο πρώτο γκολ πρεσάρει και κλέβει την μπάλα από τον Ρότα και την δίνει στον Τετέι και στο δεύτερο γκολ έχει πάρει την μπάλα από τον Κυριακόπουλο , κάνει μία κούρσα περνάει τον Μουκουντί και με πλασέ έστειλε την μπάλα στην γωνία . Ο Αντίνο ήταν παντού και αποθεώθηκε από τον κόσμο στο τέλος. Μεγάλο παιχνίδι και από τον Τετέι, που πέτυχε ένα εξαιρετικό γκολ, αλλά και από τον Καμαρά, που ήταν ο εγκέφαλος του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού και επιθετικά, αλλά και αμυντικά έκανε ένα σούπερ ματς.

Ο MVP , όμως ήταν και πάλι ο Τζείκομπ Νίστρουπ, που μέσα σε πέντε μήνες έχει πάρει έναν Παναθηναϊκό, που δεν βλεπόταν και έχει φτιάξει μία ομάδα, που την χαίρεται ο κόσμος, που την βλέπει και είναι πρώτη στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Φυσικά όλες οι προσθήκες του Παναθηναϊκού έχουν βοηθήσει πολύ την ομάδα, αλλά ο Δανός τεχνικός με το πλάνο του τους παίρνει το 100%.

Ο Παναθηναϊκός νίκησε την ΑΕΚ δίκαια, είχε άλλα δύο δοκάρια και μία μεγάλη ευκαιρία με τον Λιβάι, διότι μπήκε με λύσσα στο γήπεδο από το πρώτο λεπτό , δεν άφησε κανένα περιθώριο στον αντίπαλο και έδωσε απαντήσεις στα αφηγήματα και την προπαγάνδα, που ακούγαμε από τους απέναντι.

Ελεγαν, ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κερδίσει ντέρμπι παρά μόνο αν παίζει με παίκτη παραπάνω , όπως με τον ΠΑΟΚ. Κέρδισε την ΑΕΚ παίζοντας και με παίκτη λιγότερο από το 69.

Ελεγαν, ότι ο Παναθηναϊκός χωρίς πέναλτι δεν κερδίζει. Κέρδισε την ΑΕΚ και έβαλε δύο αντί για τέσσερα.

Ελεγαν , ότι ο Αντίνο δεν αξίζει τα 8 εκ. ευρώ, που έδωσε η ομάδα. Τους γύρισε ταινία σήμερα ο Αντίνο. Και άλλα πολλά, για τα οποία οι απαντήσεις δίνονται στο γήπεδο.

Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος και καλύτερος και συνεχίζει ταπεινά την προσπάθειά του να μείνει στην κορυφή μέχρι το τέλος. 40.000 κόσμος χάρηκε με την ομάδα και στο τέλος αποθέωσε παίκτες και προπονητή. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος.