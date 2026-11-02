Καλαμάτα - Ηρακλής: Κομβική αναμέτρηση στη Νεάπολη με φόντο την επιστροφή στις νίκες

Στο παιχνίδι που ρίχνει την αυλαία της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, η Καλαμάτα φιλοξενεί στο Γήπεδο της Νεάπολης τον Ηρακλή, με αμφότερες τις ομάδες να στοχεύουν στην επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα.

Από τη μία, η «Μαύρη Θύελλα» βρίσκεται στην 8η θέση με 10 βαθμούς και απολογισμό 3 νίκες, με το σύνολο του Παναγιώτη Χριστοφιλέα να προέρχεται από τη «βαριά» ήττα με 5-0 από τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», σε ένα παιχνίδι όπου παρουσιάστηκε ιδιαίτερα παθητικό, χωρίς να καταφέρει να προβάλει ουσιαστική αντίσταση.

Λόγους να χαμογελά έχει ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, καθώς επιστρέφουν οι Αλόνσο και Ντιαρά, οι οποίοι εξέτισαν τις ποινές τους και αναμένεται να ενισχύσουν το αριστερό άκρο της άμυνας και τη μεσαία γραμμή αντίστοιχα. Ετοιμοπόλεμοι είναι και οι Λιατσικούρας και Χάμζα που δεν αγωνίστηκαν στο Φάληρο. Αντίθετα, εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων έμεινε ο Κένεθ Βάργκας, με τον Κοσταρικανό στράικερ να αποτελεί το σημείο αναφοράς της Μεσσηνιακής ομάδας μέχρι στιγμής.

Στην αντίπερα όχθη, ο Ηρακλής θέλει να βγάλει αντίδραση μετά την εντός έδρας ήττα με 3-2 από την Κηφισιά στο «Καυτανζόγλειο». Ο «Γηραιός» προηγήθηκε δύο φορές, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμά του, με τους φιλοξενούμενους να έχουν τον έλεγχο της αναμέτρησης και να φτάνουν δίκαια στην ανατροπή. Το αποτέλεσμα προκάλεσε προβληματισμό, καθώς ανέδειξε για ακόμη μία φορά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ομάδα του Βάλτερ Ματσάρι απέναντι σε αντιπάλους που παίρνουν την πρωτοβουλία των κινήσεων και επιβάλλουν τον ρυθμό τους.

Στα θετικά για τον Ματσάρι συγκαταλέγεται η επιστροφή του Ρος, ο οποίος εξέτισε την τιμωρία του και αναμένεται να πάρει θέση στην τριάδα των στόπερ. Αντίθετα, σημαντική απώλεια αποτελεί ο Ίβι Λόπεθ, που είναι τιμωρημένος και δεν θα δώσει το «παρών» στη Νίκαια.

Καλαμάτα - Ηρακλής: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Η σέντρα στη Νίκαια είναι προγραμματισμένη στις 19:30 και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά μέσω του Nova Sports 2HD.