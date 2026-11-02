Παναθηναϊκός: Ο Αντίνο ήταν παντού, έκανε την ΑΕΚ να υποφέρει και υπέγραψε το ντέρμπι (vids)

Ο Σαντίνο Αντίνο πραγματοποίησε μία από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, βάζοντας τη δική του υπογραφή στη σπουδαία νίκη με 2-0 απέναντι στην ΑΕΚ.

Ο Αργεντινός εξτρέμ συμμετείχε στο πρώτο γκολ, πέτυχε το δεύτερο, σημάδεψε το δοκάρι, δημιούργησε ακόμη μία μεγάλη ευκαιρία και αποτέλεσε μόνιμη απειλή για την άμυνα της Ένωσης. Η στατιστική του, ωστόσο, αποκαλύπτει κάτι ακόμη πιο ενδιαφέρον: έναν ποδοσφαιριστή που δεν περιορίστηκε στην επιθετική του συνεισφορά, αλλά έδωσε λύσεις σε κάθε κομμάτι του παιχνιδιού.

Το ντέρμπι είχε έναν μεγάλο πρωταγωνιστή και αυτός ήταν ο Σαντίνο Αντίνο. Σε μια βραδιά όπου ο Παναθηναϊκός επικράτησε της ΑΕΚ, ο Αργεντινός εξτρέμ έδειξε γιατί μπορεί να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα όπλα του Τζέικομπ Νίστρουπ. Δεν ήταν μόνο το γκολ και η ασίστ του, αλλά η συνολική παρουσία του σε ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων, στο οποίο αγωνίστηκε σε ολόκληρο το 90λεπτο.

Από το κλέψιμο στον Ρότα μέχρι το πρώτο γκολ

Η επιρροή του Αντίνο έγινε αισθητή από τα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Ο Αργεντινός άσκησε πίεση στον Λάζαρο Ρότα, εκμεταλλεύτηκε το λάθος του και έκλεψε την μπάλα, τροφοδοτώντας τον Αντρέα Τετέι, ο οποίος με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή άνοιξε το σκορ πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό.

Ο Αντίνο, επομένως, είχε ήδη συμμετοχή στο πρώτο γκολ, χωρίς να χρειαστεί να αγγίξει ο ίδιος τα δίχτυα. Η πίεση ψηλά, η αντίληψη της φάσης και η ταχύτητα με την οποία εκμεταλλεύτηκε το λάθος της ΑΕΚ έδωσαν στον Παναθηναϊκό το ιδανικό ξεκίνημα.

Δεν σταμάτησε, όμως, εκεί. Στο 38ο λεπτό, μετά την απόκρουση του Μπρινιόλι στην προσπάθεια του Λιβάι Γκαρσία, η μπάλα έφτασε στον Αργεντινό, ο οποίος εξαπέλυσε ένα δυνατό δεξί σουτ από τα όρια της περιοχής, αλλά είδε την προσπάθειά του να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι.

Τρία λεπτά αργότερα, ο ίδιος δημιούργησε ακόμη μία επικίνδυνη κατάσταση, αυτή τη φορά για τον Λιβάι Γκαρσία. Ο Αντίνο κινήθηκε από τα αριστερά και έστρωσε την μπάλα στον συμπαίκτη του, ο οποίος σημάδεψε το δεξί δοκάρι του Μπρινιόλι. Μέσα σε λίγα λεπτά, λοιπόν, ο Αργεντινός είχε πρωταγωνιστήσει σε δύο από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες του Παναθηναϊκού.

Το γκολ που επιβεβαίωσε την κυριαρχία του

Η επιμονή του ανταμείφθηκε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Στο 49ο λεπτό, ο Γιώργος Κυριακόπουλος τροφοδότησε τον Αντίνο, ο οποίος κινήθηκε προς την περιοχή, συνέκλινε και με εξαιρετικό δεξί σουτ έστειλε την μπάλα στη γωνία του Μπρινιόλι για το 2-0.

Ήταν η στιγμή που έβαλε οριστικά τη σφραγίδα του στο ντέρμπι. Ο Αργεντινός είχε πλέον συμμετοχή και στα δύο γκολ του Παναθηναϊκού, με μία ασίστ και ένα προσωπικό τέρμα, επιβεβαιώνοντας την επιδραστικότητά του στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας.

Η στατιστική καταγράφει επίσης δύο ευκαιρίες που δημιούργησε για τους συμπαίκτες του, ενώ στις τελικές του είχε μία προσπάθεια στην εστία, μία εκτός εστίας και μία που μπλοκαρίστηκε. Παράλληλα, είχε ένα δοκάρι, επιβεβαιώνοντας ότι βρέθηκε κοντά σε ακόμη μεγαλύτερη επιθετική συγκομιδή.

Οι ντρίμπλες, οι μονομαχίες και τα έξι κερδισμένα φάουλ

Εκείνο που κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρουσα την εμφάνιση του Αντίνο είναι η δραστηριότητά του σε όλο το γήπεδο. Ο Αργεντινός είχε 60 επαφές με την μπάλα και δεν δίστασε να πάρει προσωπικές πρωτοβουλίες, επιχειρώντας να δημιουργήσει ρήγματα στην αμυντική λειτουργία της ΑΕΚ.

Ολοκλήρωσε με επιτυχία τις πέντε από τις οκτώ ντρίμπλες που επιχείρησε, καταγράφοντας ποσοστό 63%. Παράλληλα, είχε πέντε επαφές μέσα στην αντίπαλη περιοχή, ενώ επιχείρησε δύο πάσες στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Στο κομμάτι της κυκλοφορίας, ολοκλήρωσε 17 από τις 25 μεταβιβάσεις του, με ποσοστό ακρίβειας 68%, ενώ είχε μία επιτυχημένη μακρινή μπαλιά σε δύο προσπάθειες. Επιχείρησε επίσης μία σέντρα, χωρίς να βρει συμπαίκτη.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η παρουσία του στις προσωπικές μονομαχίες. Ο Αντίνο κέρδισε τις 16 από τις 23 μονομαχίες εδάφους, φτάνοντας σε ποσοστό επιτυχίας 70%, ενώ στον αέρα επικράτησε σε μία από τις δύο μονομαχίες που έδωσε. Η ικανότητά του να προστατεύει την μπάλα και να κερδίζει τις προσωπικές αναμετρήσεις δημιούργησε σημαντικά προβλήματα στους αμυντικούς της ΑΕΚ.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και τα έξι φάουλ που κέρδισε. Ο Αργεντινός ανάγκασε επανειλημμένα τους αντιπάλους του να τον σταματήσουν αντικανονικά, επιβεβαιώνοντας πόσο δύσκολο ήταν να περιοριστεί όταν έπαιρνε την μπάλα και επιχειρούσε να κινηθεί προς την αντίπαλη περιοχή.

Ο Αντίνο δεν προσέφερε μόνο στην επίθεση

Εάν η επιθετική του συνεισφορά ήταν εκείνη που τράβηξε τα βλέμματα, η δουλειά του χωρίς την μπάλα συμπληρώνει την εικόνα μιας πραγματικά ολοκληρωμένης εμφάνισης.

Ο Αντίνο κατέγραψε επτά αμυντικές συνεισφορές, με πέντε τάκλιν, μία απομάκρυνση και μία κλεψιά, ενώ είχε και επτά ανακτήσεις κατοχής. Έδειξε, έτσι, τη διάθεσή του να συμμετέχει ενεργά στην πίεση και στην ανασταλτική λειτουργία του Παναθηναϊκού.

Το γεγονός ότι ένας εξτρέμ συνδυάζει πέντε τάκλιν με επτά ανακτήσεις μπάλας και έξι κερδισμένα φάουλ σε ένα ντέρμπι δείχνει το εύρος της συνεισφοράς του. Ο Αργεντινός δεν περίμενε απλώς να πάρει την μπάλα για να επιτεθεί, αλλά συμμετείχε ενεργά και στις προσπάθειες της ομάδας του να ανακτήσει την κατοχή.

Η στατιστική επιβεβαίωση μιας μεγάλης εμφάνισης

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι δείκτες των αναμενόμενων γκολ και ασίστ. Ο Αντίνο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 0,12 αναμενόμενα γκολ (xG), ενώ το xGOT, δηλαδή ο δείκτης που αξιολογεί την ποιότητα των τελικών προσπαθειών που κατευθύνονται στην εστία, διαμορφώθηκε στο 0,22.

Οι αναμενόμενες ασίστ (xA) έφτασαν στο 0,03, με το συνολικό xG+xA να ανέρχεται στο 0,15. Οι αριθμοί αυτοί έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η πραγματική παραγωγή του Αργεντινού ήταν ένα γκολ και μία ασίστ, επίδοση που ξεπέρασε την εκτίμηση των συγκεκριμένων στατιστικών μοντέλων. Ο δείκτης των αναμενόμενων γκολ χωρίς πέναλτι (non-penalty xG) ήταν επίσης 0,12.

Φυσικά, η στατιστική δεν μπορεί από μόνη της να αποτυπώσει όσα έκανε ο Αντίνο στο γήπεδο. Μπορεί, όμως, να επιβεβαιώσει ότι η εμφάνισή του δεν περιορίστηκε στις δύο καθοριστικές ενέργειες που έφεραν τα γκολ του Παναθηναϊκού.

Ο Αργεντινός πίεσε και έκλεψε την μπάλα για το 1-0, σημάδεψε το δοκάρι, δημιούργησε τη φάση για το δεύτερο δοκάρι, σκόραρε για το 2-0, ολοκλήρωσε πέντε ντρίμπλες, κέρδισε το 70% των μονομαχιών εδάφους και είχε σημαντική παρουσία στην ανασταλτική λειτουργία.

Μάλιστα, η εμφάνισή του αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν συνυπολογιστεί ότι ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε με δέκα παίκτες από το 70ό λεπτό, μετά την αποβολή του Κάνγκουα. Το «τριφύλλι» διατήρησε το προβάδισμά του μέχρι το τέλος, με τον Αντίνο να έχει ήδη κάνει τη διαφορά σε ένα ντέρμπι που έβαλε τέλος στο αήττητο σερί της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα.

Ο Παναθηναϊκός πήρε μια σπουδαία νίκη και ο Αντίνο ήταν εκείνος που έκλεψε την παράσταση. Και το έκανε όχι μόνο επειδή πέτυχε ένα γκολ και έδωσε μία ασίστ, αλλά επειδή έδειξε ότι μπορεί να επηρεάσει ένα παιχνίδι με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους.

Σε ένα ντέρμπι τέτοιας σημασίας, ο Αργεντινός παρουσίασε την εικόνα ενός εξτρέμ που μπορεί να γίνει καθοριστικός τόσο με την μπάλα όσο και χωρίς αυτήν. Και αυτή είναι ίσως η σημαντικότερη παρακαταθήκη της εμφάνισής του απέναντι στην ΑΕΚ.