Ιστορική στιγμή στη Formula 1: Ο Αντονέλι έγινε ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής!

Ο Κίμι Αντονέλι κατέκτησε τον πρώτο παγκόσμιο τίτλο της καριέρας του στη Formula 1 σε ηλικία 20 ετών και 68 ημερών, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Σεμπάστιαν Φέτελ - Ο Μαξ Φερστάπεν κέρδισε το επεισοδιακό GP του Μεξικού, με τον Λιούις Χάμιλτον δεύτερο και τον Ιταλό τρίτο.

Ιστορική στιγμή στη Formula 1: Ο Αντονέλι έγινε ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής!
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Ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι έγραψε ιστορία στη Formula 1, καθώς αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής σε ηλικία μόλις 20 ετών και 68 ημερών, κατακτώντας τον τίτλο με την τρίτη θέση στο GP της Πόλης του Μεξικού.

Την ίδια στιγμή, ο Μαξ Φερστάπεν πανηγύρισε την τρίτη φετινή νίκη του, σε έναν αγώνα με ένταση, διακοπή με κόκκινη σημαία και δύο περιόδους με το όχημα ασφαλείας.

O αγώνας σημαδεύτηκε από την έντονη μονομαχία των Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ στον πρώτο γύρο. Στη συνέχεια, ο Φερστάπεν πήρε το προβάδισμα κατά τη μοναδική αλλαγή ελαστικών, στον 28ο από τους συνολικά 71 γύρους, προσπερνώντας στα πιτς τον μέχρι τότε πρωτοπόρο.

Ο Ολλανδός διατήρησε την πρώτη θέση μέχρι την καρό σημαία, παρά τη διακοπή του αγώνα εξαιτίας του ατυχήματος του Βάλτερι Μπότας με την Cadillac. Η τρίτη θέση ήταν αρκετή για τον Αντονέλι, ο οποίος διαχειρίστηκε τον αγώνα με στόχο να εξασφαλίσει την παρουσία του στο βάθρο και να γιορτάσει εκεί την κατάκτηση του τίτλου.

Ο νεαρός Ιταλός κατέρριψε, μάλιστα, το ρεκόρ του Σεμπάστιαν Φέτελ για τον μικρότερο σε ηλικία παγκόσμιο πρωταθλητή στην ιστορία της Formula 1, κατακτώντας τον πρώτο του τίτλο στα 20 χρόνια και τις 68 ημέρες. Ο Γερμανός ακολουθεί πλέον στη σχετική λίστα, ενώ οι υπόλοιποι οδηγοί συμπληρώνουν τη δεκάδα των νεότερων πρωταθλητών.

Η επιτυχία του Αντονέλι έχει ξεχωριστή σημασία και για τον ιταλικό μηχανοκίνητο αθλητισμό. Η Ιταλία περίμενε επτά δεκαετίες για να αποκτήσει ξανά παγκόσμιο πρωταθλητή στη Formula 1, μετά τις επιτυχίες του Νίνο Φαρίνα το 1950 και του Αλμπέρτο Ασκάρι το 1952 και το 1953.

Η βαθμολογούμενη δεκάδα του GP στο Μεξικό

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