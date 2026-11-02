· Γιουβέντους · Νάπολι

Η Γιουβέντους «λύγισε» τη Νάπολι με 2-0 και πήρε βαθμολογική ανάσα

Η Γιουβέντους επικράτησε με 2-0 της Νάπολι στο Allianz Stadium, για τη 10η αγωνιστική της Serie A.

Η Γιουβέντους «λύγισε» τη Νάπολι με 2-0 και πήρε βαθμολογική ανάσα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σημαντική νίκη με 2-0 απέναντι στη Νάπολι πανηγύρισε η Γιουβέντους στο «Allianz Stadium», στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Serie A, παίρνοντας τρεις πολύτιμους βαθμούς στη μάχη για τις ευρωπαϊκές θέσεις.

Η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι χρειάστηκε να περιμένει μέχρι το δεύτερο ημίχρονο για να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα, σε ένα παιχνίδι με ένταση και δυνατές μονομαχίες. Στο 70ο λεπτό, ο Αλαϊμπέγκοβιτς έδωσε τη λύση για τους γηπεδούχους, ανοίγοντας το σκορ και βάζοντας τη Γιουβέντους σε θέση οδηγού.

Πέντε λεπτά αργότερα, η αποστολή της Νάπολι έγινε ακόμη πιο δύσκολη, καθώς ο Μαριανούτσι αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα ποδοσφαιριστές. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, ωστόσο δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στη διεκδίκηση του αποτελέσματος.

Το τελικό 2-0 διαμόρφωσε ο Μπογκά στο 87ο λεπτό, «κλειδώνοντας» τη νίκη για τη «Μεγάλη Κυρία» και χαρίζοντας σημαντική βαθμολογική ανάσα στον Σπαλέτι, ο οποίος βρισκόταν το τελευταίο διάστημα υπό πίεση.

Με αυτό το τρίποντο, η Γιουβέντους έφτασε τους 17 βαθμούς και ανέβηκε στην 7η θέση της βαθμολογίας, συνεχίζοντας την προσπάθειά της να πλησιάσει τις θέσεις που οδηγούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Από την άλλη πλευρά, η Νάπολι παρέμεινε στους 20 βαθμούς και υποχώρησε μία θέση στην κατάταξη.

COMMENTS
LATEST NEWS
00:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Γιουβέντους «λύγισε» τη Νάπολι με 2-0 και πήρε βαθμολογική ανάσα

23:51 OPINION

Εκεί που κοιτούσαν αν θα τους φτάσει, τους προσπέρασε κιόλας…

23:50 AUTO MOTO

GP Μεξικού: Ο Μπότας έχασε τον έλεγχο και κατέληξε στις μπαριέρες (Video)

23:38 SUPER LEAGUE

Κάνγκουα: «Νίκη στο ντέρμπι με τους απίστευτους φιλάθλους μας, συγγνώμη για την κόκκινη κάρτα»

23:19 SUPER LEAGUE

Ατρόμητος: Η αποστολή για τον αγώνα με τον Βόλο

22:47 SUPER LEAGUE

Νίστρουπ: «Έχουμε μεγάλη ευθύνη να κάνουμε υπερήφανο τον κόσμο του Παναθηναϊκού»

22:44 EUROLEAGUE

Επέστρεψε στις νίκες η Φενέρμπαχτσε επικρατώντας της Τόφας με 88-77

22:32 OPINION

O «Παλτίνο» έγινε επιτέλους Αντίνο

22:30 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: «Αναλαμβάνω την ευθύνη, ήταν μάθημα για μένα» | Η συνέντευξη Τύπου του Νίκολιτς

22:23 SUPER LEAGUE

Τετέι: «Μπήκαμε με ψυχή, να μείνουμε προσγειωμένοι»

22:19 SUPER LEAGUE

Νίκολιτς: «Κάναμε κακή εμφάνιση, ο Παναθηναϊκός ήθελε περισσότερο τη νίκη και κέρδισε επάξια»

22:12 SUPER LEAGUE

Νίστρουπ: «Δώσαμε χαρά στους οπαδούς μας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας