Η Γιουβέντους «λύγισε» τη Νάπολι με 2-0 και πήρε βαθμολογική ανάσα

Σημαντική νίκη με 2-0 απέναντι στη Νάπολι πανηγύρισε η Γιουβέντους στο «Allianz Stadium», στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Serie A, παίρνοντας τρεις πολύτιμους βαθμούς στη μάχη για τις ευρωπαϊκές θέσεις.

Η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι χρειάστηκε να περιμένει μέχρι το δεύτερο ημίχρονο για να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα, σε ένα παιχνίδι με ένταση και δυνατές μονομαχίες. Στο 70ο λεπτό, ο Αλαϊμπέγκοβιτς έδωσε τη λύση για τους γηπεδούχους, ανοίγοντας το σκορ και βάζοντας τη Γιουβέντους σε θέση οδηγού.

Πέντε λεπτά αργότερα, η αποστολή της Νάπολι έγινε ακόμη πιο δύσκολη, καθώς ο Μαριανούτσι αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα ποδοσφαιριστές. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, ωστόσο δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στη διεκδίκηση του αποτελέσματος.

Το τελικό 2-0 διαμόρφωσε ο Μπογκά στο 87ο λεπτό, «κλειδώνοντας» τη νίκη για τη «Μεγάλη Κυρία» και χαρίζοντας σημαντική βαθμολογική ανάσα στον Σπαλέτι, ο οποίος βρισκόταν το τελευταίο διάστημα υπό πίεση.

Με αυτό το τρίποντο, η Γιουβέντους έφτασε τους 17 βαθμούς και ανέβηκε στην 7η θέση της βαθμολογίας, συνεχίζοντας την προσπάθειά της να πλησιάσει τις θέσεις που οδηγούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Από την άλλη πλευρά, η Νάπολι παρέμεινε στους 20 βαθμούς και υποχώρησε μία θέση στην κατάταξη.