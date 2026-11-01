GP Μεξικού: Ο Μπότας έχασε τον έλεγχο και κατέληξε στις μπαριέρες (Video)

Κόκκινη σημαία βγήκε στο Grand Prix του Μεξικού στον 46ο γύρο, έπειτα από την πρόσκρουση του Βάλτερι Μπότας στις μπαριέρες.

GP Μεξικού: Ο Μπότας έχασε τον έλεγχο και κατέληξε στις μπαριέρες (Video)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο Grand Prix του Μεξικού, με πρωταγωνιστή τον Βάλτερι Μπότας, προκαλώντας τη διακοπή του αγώνα στον 46ο γύρο. Ο οδηγός της Cadillac έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του στη μεγάλη ευθεία της πίστας «Autódromo Hermanos Rodríguez», όταν έσπασε η αριστερή του ρόδας , με αποτέλεσμα να καταλήξει με μεγάλη ταχύτητα στις προστατευτικές μπαριέρες.

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να γεμίσει η πίστα με θραύσματα, με τους αγωνοδίκες να βγάζουν αμέσως την κόκκινη σημαία. Το θετικό της υπόθεσης ήταν πως ο Φινλανδός πιλότος βγήκε μόνος του από το μονοθέσιο, χωρίς να χρειαστεί βοήθεια, ενώ από τις πρώτες εικόνες δεν προέκυπτε ένδειξη τραυματισμού.

COMMENTS
LATEST NEWS
00:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Γιουβέντους «λύγισε» τη Νάπολι με 2-0 και πήρε βαθμολογική ανάσα

23:51 OPINION

Εκεί που κοιτούσαν αν θα τους φτάσει, τους προσπέρασε κιόλας…

23:50 AUTO MOTO

GP Μεξικού: Ο Μπότας έχασε τον έλεγχο και κατέληξε στις μπαριέρες (Video)

23:38 SUPER LEAGUE

Κάνγκουα: «Νίκη στο ντέρμπι με τους απίστευτους φιλάθλους μας, συγγνώμη για την κόκκινη κάρτα»

23:19 SUPER LEAGUE

Ατρόμητος: Η αποστολή για τον αγώνα με τον Βόλο

22:47 SUPER LEAGUE

Νίστρουπ: «Έχουμε μεγάλη ευθύνη να κάνουμε υπερήφανο τον κόσμο του Παναθηναϊκού»

22:44 EUROLEAGUE

Επέστρεψε στις νίκες η Φενέρμπαχτσε επικρατώντας της Τόφας με 88-77

22:32 OPINION

O «Παλτίνο» έγινε επιτέλους Αντίνο

22:30 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: «Αναλαμβάνω την ευθύνη, ήταν μάθημα για μένα» | Η συνέντευξη Τύπου του Νίκολιτς

22:23 SUPER LEAGUE

Τετέι: «Μπήκαμε με ψυχή, να μείνουμε προσγειωμένοι»

22:19 SUPER LEAGUE

Νίκολιτς: «Κάναμε κακή εμφάνιση, ο Παναθηναϊκός ήθελε περισσότερο τη νίκη και κέρδισε επάξια»

22:12 SUPER LEAGUE

Νίστρουπ: «Δώσαμε χαρά στους οπαδούς μας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας