GP Μεξικού: Ο Μπότας έχασε τον έλεγχο και κατέληξε στις μπαριέρες (Video)
Κόκκινη σημαία βγήκε στο Grand Prix του Μεξικού στον 46ο γύρο, έπειτα από την πρόσκρουση του Βάλτερι Μπότας στις μπαριέρες.
Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο Grand Prix του Μεξικού, με πρωταγωνιστή τον Βάλτερι Μπότας, προκαλώντας τη διακοπή του αγώνα στον 46ο γύρο. Ο οδηγός της Cadillac έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του στη μεγάλη ευθεία της πίστας «Autódromo Hermanos Rodríguez», όταν έσπασε η αριστερή του ρόδας , με αποτέλεσμα να καταλήξει με μεγάλη ταχύτητα στις προστατευτικές μπαριέρες.
Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να γεμίσει η πίστα με θραύσματα, με τους αγωνοδίκες να βγάζουν αμέσως την κόκκινη σημαία. Το θετικό της υπόθεσης ήταν πως ο Φινλανδός πιλότος βγήκε μόνος του από το μονοθέσιο, χωρίς να χρειαστεί βοήθεια, ενώ από τις πρώτες εικόνες δεν προέκυπτε ένδειξη τραυματισμού.