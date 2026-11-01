GP Μεξικού: Ο Μπότας έχασε τον έλεγχο και κατέληξε στις μπαριέρες (Video)

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο Grand Prix του Μεξικού, με πρωταγωνιστή τον Βάλτερι Μπότας, προκαλώντας τη διακοπή του αγώνα στον 46ο γύρο. Ο οδηγός της Cadillac έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του στη μεγάλη ευθεία της πίστας «Autódromo Hermanos Rodríguez», όταν έσπασε η αριστερή του ρόδας , με αποτέλεσμα να καταλήξει με μεγάλη ταχύτητα στις προστατευτικές μπαριέρες.

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να γεμίσει η πίστα με θραύσματα, με τους αγωνοδίκες να βγάζουν αμέσως την κόκκινη σημαία. Το θετικό της υπόθεσης ήταν πως ο Φινλανδός πιλότος βγήκε μόνος του από το μονοθέσιο, χωρίς να χρειαστεί βοήθεια, ενώ από τις πρώτες εικόνες δεν προέκυπτε ένδειξη τραυματισμού.