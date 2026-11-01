Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: «Αναλαμβάνω την ευθύνη, ήταν μάθημα για μένα» | Η συνέντευξη Τύπου του Νίκολιτς

Οι «κιτρινόμαυροι» εμφανίστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων στο ΟΑΚΑ, με τον Σέρβο τεχνικό να αναλαμβάνει την ευθύνη για την εικόνα της ομάδας του και την ήττα, με... κάτω τα χέρια. Ο Νίκολιτς στάθηκε στην πνευματική ανετοιμότητα των παικτών του, υπογραμμίζοντας ότι ο ίδιος πήρε ένα καλό μάθημα ενόψει της συνέχειας.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ο Ζοάο Μάριο έμεινε εκτός αποστολής λόγω πυρετού, ο Λάζαρος Ρότα αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες και γι’ αυτό δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το ματς, ενώ τα ίδια προβλήματα αντιμετώπισε κι ο Κοϊτά, κάτι που έπαιξε καθοριστικό ρόλο, ώστε να μην ξεκινήσει το ματς.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Πρώτο ντέρμπι και πρώτη ήττα μετά από 31 σερί ματς πρωταθλήματος. Ηττηθήκαμε άξια και αναλαμβάνω την ευθύνη. Το ντέρμπι είχε ισοδυναμία, έγινε ένα δυνατό παιχνίδι και τα νούμερα ήταν υπέρ μας. Παρόλα αυτά χάσαμε. Δεχθήκαμε τέρμα στο πρώτο λεπτό και με την έναρξη του δευτέρου μέρους, με δώρα δικά μας. Όσο και να πολεμάς, αυτές οι δύο στιγμές έκριναν την αναμέτρηση. Οι λεπτομέρειες έδειξαν ότι δεν ήμασταν 100% πνευματικά έτοιμοι και αναλαμβάνω την ευθύνη. Είναι μια δύσκολη και απαιτητική περίοδο για εμάς, χωρίς να αποτελεί δικαιολογία. Υπάρχει ένα θέμα με τις ιώσεις. Ο Ζοάο είχε πυρετό, ο Ρότα δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την αναμέτρηση. Θα προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε, πρέπει να ανακάμψουμε και να βρούμε τη δύναμη μέχρι τη διακοπή να βρούμε τους παίκτες που είναι υγιείς και σωματικά και πνευματικά για να αποδώσουμε τα μέγιστα».

Για το τι διαφορετικό θα ήθελε να κάνει και για το γεγονός ότι δεν ξεκίνησε τον Κοϊτά: «Ο Κοϊτά δεν αισθανόταν πολύ καλά, ήταν ένα πρόβλημα της τελευταία στιγμής. Αναλαμβάνω την ευθύνη γιατί ποτέ δεν κρύβομαι. Λέμε κάποια πράγματα στα αποδυτήρια, αλλά πάντα βγαίνω μπροστά δημόσια. Ήταν ιδιαίτερες συνθήκες, έγιναν δύο λάθη που σκόραρε σε αυτά ο αντίπαλος και έπειτα δύσκολα γυρίζεις το παιχνίδι. Προσπαθήσαμε σκληρά, αλλά δεν πρόκειται να πω ότι φταίει κάποιος παίκτης»

Για το αν βλέπει την ίδια δίψα με τους παίκτες του για τον τίτλο συγκριτικά με πέρυσι: «Συμφωνώ. Όπως έχω πει το πιστεύουμε απόλυτα. Θα πολεμήσουμε ως το τέλος. Εκπέμπω αυτό το μήνυμα. Το Τσάμπιονς Λιγκ ίσως επηρεάζει το μυαλό των παικτών και αν όντως συμβαίνει η ευθύνη είναι δική μου. Είδα πράγματα που δεν μου αρέσουν. Το πρόβλημα δεν είναι αν ο αντίπαλος είναι καλύτερος, αλλά τα δώρα που δίνεις. Αυτό έχει να κάνει και με την προετοιμασία της ομάδας. Είναι ένα καλό μάθημα και για μένα γιατί εγώ παίρνω τις αποφάσεις. Η σημερινή αναμέτρηση ήταν πιο σημαντική από της Τετάρτης, όπως και αυτή που έρχεται με τον Λεβαδειακό την άλλη αγωνιστική. Πρέπει να έχουμε το μυαλό μας στο ελληνικό πρωτάθλημα και το γεγονός ότι παίζουμε στο Τσάμπιονς Λιγκ οφείλεται σε αυτό. Το θέμα είναι αν θέλουμε το περσινό να είναι ένα παραμυθάκι που θα θυμόμαστε για χρόνια ή να παίζουμε κάθε χρόνο στο Τσάμπιονς Λιγκ. Είμαι της δεύτερης άποψης και μαζί θα πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε».

Για το τι έχει χαθεί στα εκτός έδρας ματς της ΑΕΚ με την ευάλωτη άμυνα: «Μέχρι σήμερα είχαμε την καλύτερη άμυνα στην Ελλάδα. Είμαστε μια ομάδα που επιτρέπει λίγες φορές. Η στατιστική όμως δεν μετράει τώρα. Αυτό που μετράει είναι το πάθος, η συγκέντρωση και η αποφασιστικότητα που μας έλειψαν σήμερα για να δεχθούμε δύο εύκολα τέρματα από τον αντίπαλο. Αυτό είμαι σίγουρος ότι δεν θα ξανασυμβεί».

Για τον λόγο που ξεκίνησε τον Ρότα παρότι δεν ήταν απόλυτα έτοιμος και αν έχει μετανιώσει που δεν απέκτησε δεξιό μπακ το καλοκαίρι: «Ήταν δικές μας αποφάσεις, ενδεχομένως λανθασμένες. Αυτές οι μεταγραφικές αποφάσεις έχουν τελειώσει από τα τέλη Αυγούστου και δεν έχουμε κάτι να συζητήσουμε».