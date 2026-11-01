Βόλος: Χωρίς Μεντίλ στο Περιστέρι για την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο

Στο Περιστέρι στρέφει την προσοχή του ο Βόλος, όπου τη Δευτέρα θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο για την 9η αγωνιστική της Super League.

Βόλος: Χωρίς Μεντίλ στο Περιστέρι για την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο
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Ο Βόλος θέλει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στον Ατρόμητο, καθώς βρίσκονται σε δύσκολη βαθμολογική θέση μετά και την οριστική απόρριψη της έφεσης για την επιστροφή των τριών βαθμών που τους είχαν αφαιρεθεί για τα παιχνίδια με τον Πανσερραϊκό τη σεζόν 2023-24.

Συγκεκριμένα, ο Χουάν Κάρλος Γκαρίδο δεν μπορεί να υπολογίζει στον Μεντίλ, ο οποίος είναι τιμωρημένος, αλλά ούτε και στους Τασιούρα και Ες Σαουμπί, που έμειναν εκτός πλάνων για την εκτός έδρας αναμέτρηση.

Η αποστολή του Βόλου:

Σιαμπάνης, Γεροφωκάς, Γκάμπριελ, Μύγας, Κάτσικας, Κάργας, Ατζιάκουα, Λυκουρίνος, Λεκές, Φάμπιο, Νεγιού, Μπέρνιτς, Κόμπα, Γρόσδης, Γκαραβέλας, Ρεγκίς, Γκονζάλες, Καμπελά, Τζόκα, Φουρτάδο, Λάμπρου, Χαραλαμπόγλου, Ουρτάδο.

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