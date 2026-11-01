Νίκολιτς: «Κάναμε κακή εμφάνιση, ο Παναθηναϊκός ήθελε περισσότερο τη νίκη και κέρδισε επάξια»

Ο Μάρκο Νίκολιτς παραδέχθηκε πως η ΑΕΚ δεν πραγματοποίησε καλή εμφάνιση απέναντι στον Παναθηναϊκό, αναγνωρίζοντας τα λάθη που κόστισαν στην ομάδα του, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στα δύο γκολ που δέχθηκε η Ένωση.

Οι δηλώσεις του Νίκολιτς:

«Αυτό που είπα στα αποδυτήρια δεν θα σας το πω, όπως καταλαβαίνετε. Κάναμε κακή εμφάνιση. Χάσαμε. Φταίω πρώτος εγώ. Οι παίκτες προσπάθησαν.

Η διαφορά είναι ότι ο Παναθηναϊκός ήθελε περισσότερο τη νίκη και κέρδισε επάξια. Παρά τις διάφορες δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε: ο Στρακόσια λείπει καιρό, κάποια ίωση κυκλοφορεί επίσης. Πολεμήσαμε.

Αν εξαιρέσουμε τα δυο γκολ που δεχθήκαμε στην αρχή των δυο ημιχρόνων, που μετά η κατάσταση έγινε πολύ δύσκολη, κατά τα άλλα η κατάσταση ήταν ισάξια. Δεν μου αρέσει βέβαια να μιλάω για στατιστική.

Σε κάθε περίπτωση νίκησε ο Παναθηναϊκός επάξια. Πρέπει να περάσουμε αυτό το διάστημα με δύσκολους αντιπάλους. Μια δύσκολη περίοδο. Να κλείσουμε το σερί παιχνιδιών μέχρι τη διακοπή, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ναι, έληξε το αήττητο 31 αγώνων, αλλά συνεχίζουμε γιατί έχουμε μια δύσκολη περίοδο. Δεχθήκαμε δυο τέρματα από λάθη. "Φτηνά" γκολ. Αν εξαιρέσουμε αυτές τις δυο στιγμές, ήταν ένα ματς με ενέργεια και μάχες. Η καθοριστική λεπτομέρεια που έκανε τη διαφορά. Αποδεικνύεται ότι εμείς δεν ήμασταν στο 100% στο κομμάτι με τη λήξη αποφάσεων».

Για το αν η αλλαγή Ρότα ήταν στο κομμάτι των ιώσεων ή αλλαγή για λόγους τακτικής:

«Ναι όντως είχε ένα θέμα. Ο Ζοάο ανέβασε χθες πυρετό. Σήμερα ο Ρότα είχε ένα θέμα που δεν μπορούσε καλά - καλά να πάρει ανάσα, οπότε τον κάναμε αλλαγή. Δεν αποτελεί δικαιολογία. Εγώ επιλέγω τους παίκτες. Δεν είναι δικαιολογία το αποψινό αποτέλεσμα, αλλά σίγουρα υπήρχε θέμα υγείας που αντιμετώπιζαν».