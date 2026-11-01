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Ατρόμητος: Η αποστολή για τον αγώνα με τον Βόλο

Έτοιμος για την αναμέτρηση με τον Βόλο είναι ο Ατρόμητος, με τον Ντούσαν Κέρκεζ να ανακοινώνει τους ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του.

Ατρόμητος: Η αποστολή για τον αγώνα με τον Βόλο
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Ο Ατρόμητος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης με τον Βόλο για το πρωτάθλημα, με τον Ντούσαν Κέρκεζ να ανακοινώνει την αποστολή μετά την τελευταία προπόνηση της ομάδας.

Από την αποστολή απουσιάζουν οι Σίμος Μήτογλου, Κρίστοφερ Νούνιες και Ντάνι Γκαρθία. Ο πρώτος συνεχίζει το ατομικό του πρόγραμμα, ενώ ο Νούνιες έχει αρχίσει να συμμετέχει σε μέρος της προπόνησης με την υπόλοιπη ομάδα.

Όσον αφορά τον Ντάνι Γκαρθία, ο Ισπανός μέσος δέχθηκε χτύπημα στον γοφό κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Άρη, γεγονός που οδήγησε στην αντικατάστασή του. Παρότι συμμετείχε στην προπόνηση της προηγούμενης ημέρας μαζί με την ομάδα, δεν βρίσκεται ακόμη στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας και έμεινε εκτός αποστολής.

Η αποστολή του Ατρομήτου:

Αθανασίου, Χουτεσιώτης, Ντιένγκ, Λύρατζης, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μάγκνουσον, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Χότζα, Καραμάνης, Κώτσης, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Σερζίνιο, Οφόρι, Πενυμονίδης, Τζοβάρας, Τσούμπερ, Περέα, Τσαντίλας, Τσιλούλης.

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