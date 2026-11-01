Επέστρεψε στις νίκες η Φενέρμπαχτσε επικρατώντας της Τόφας με 88-77

Η Φενέρμπαχτσε άφησε πίσω της τις διαδοχικές ήττες από τη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης στη διπλή εβδομάδα της EuroLeague, επικρατώντας με 88-77 της Τόφας για το τουρκικό πρωτάθλημα.

Το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης από το ξεκίνημα και δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να φτάσει στην τέταρτη νίκη του στη διοργάνωση.

Κορυφαίος για τη Φενέρμπαχτσε ήταν ο Χόρτον-Τάκερ, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 18 πόντους. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Κι, που πρόσθεσε 17 πόντους και έξι ριμπάουντ.

Από την πλευρά της Τόφας, ο Τζόουνς ήταν ο πρώτος σκόρερ με 20 πόντους.

Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους στρέφει πλέον την προσοχή της στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπασκόνια (05/11), για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 25-21, 47-43, 70-59, 88-77.