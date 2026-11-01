· Παναθηναϊκός

Τετέι: «Μπήκαμε με ψυχή, να μείνουμε προσγειωμένοι»

Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού μίλησε για το ρόλο που του έχει δώσει ο Νίστρουπ και τον έχει κάνει καλύτερο. 

Τετέι: «Μπήκαμε με ψυχή, να μείνουμε προσγειωμένοι»
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Οι δηλώσεις του Αντρέα Τετέι στο ΣΠΟΡ FM TV:

Για την αλλαγή του: «Όχι, απλά ένιωσα πως έσφιξε το πόδι μου και δεν ήθελα να το ρισκάρω, για αυτό ζήτησα αλλαγή».

Για το γρήγορο γκολ: «Όχι δεν εχω σκοράρει πιο γρήγορα. Πέρυσι με τον Άρη είχα βάλει γκολ στα 27 δευτερόλεπτα μετά την αλλαγή μου, αλλά δεν έχω ξεκινήσει ξανά τόσο δυνατά.

Παίξαμε με μία από τις 4 μεγάλες ομάδες, μπήκαμε με ψυχή, αυτό που δεν κάναμε κόντρα στον Ολυμπιακό, από το πρώτο λεπτό.

Πιστεύω πως ο προπονητής μου έχει δώσει ρόλο που μπορώ να ανταπεξέλθω. Μου έχει δώσει ένα πιο ελεύθερο ρόλο που σχετικά μου αρέσει, να βγαίνω, να παίρνω μπάλα και με τον καιρό θα γίνω καλύτερος.

Σίγουρα δείχνει πως είμαστε ανταγωνιστικοί. δεν πρέπει να πετάξουμε ψηλά, να μείνουμε προσγειωμένοι, κάθε ματς είναι 3 βαθμοί, κοιτάμε μπροστά και προχωράμε».

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