· Παναθηναϊκός

Νίστρουπ: «Δώσαμε χαρά στους οπαδούς μας»

Ο Δανός τεχνικός συνεχάρη τους παίκτες του, ενώ τόνισε πως η ομάδα του είναι έτοιμη να δώσει κι άλλες χαρές στον κόσμο της. 

Νίστρουπ: «Δώσαμε χαρά στους οπαδούς μας»
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Όσα είπε ο Τζέικομπ Νίστρουπ στον ΣΠΟΡ FM TV:

«Η ΑΕΚ ήταν ξεκάθαρα η καλύτερη ομάδα τους τελευταίους 15 μήνες. Πρώτα από όλα συγχαρητήρια στους αντιπάλους μας. Είχε να χάσει 31 ματς. Όσον αφορά εμάς, βρήκαμε διαφορετικό τρόπο να κερδίσουμε. Παίξαμε με το transition, ήμασταν καλοί αμυντικά. Είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος από τους παίκτες μου. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, δούλεψαν σκληρά και άξιζαν τη νίκη. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και στον Νίκολιτς.

Δεν έχουμε κερδίσει τίποτα ακόμη, ωστόσο είναι καλύτερο να έχουμε κάνει ένα καλό ξεκίνημα παρά ένα κακό, μας βοήθησε αυτό. Χαρούμενοι που δώσαμε χαρά στους οπαδούς μας. Έτοιμοι να δώσουμε κι άλλες χαρές στους οπαδούς μας εδώ στο ΟΑΚΑ».

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