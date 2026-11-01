Αντίνο: «Είμαι πολύ χαρούμενος για την παρουσία της ομάδας, ευχαριστώ τον κόσμο»

Ο Σαντίνο Αντίνο ήταν από τους πρωταγωνιστές της νίκης του Παναθηναϊκού επί της ΑΕΚ και μετά το τέλος της αναμέτρησης εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα. Παράλληλα, ο Αργεντινός ευχαρίστησε τους φιλάθλους των «πρασίνων» για τη στήριξή τους.

Οι δηλώσεις του Αντίνο:

«Ευχαριστώ τον κόσμο, ήταν πάντα δίπλα μας, μας στήριξε, τα δώσαμε όλα, σημαντικό το γεγονός πως πήραμε τη νίκη.

Είμαι πολύ χαρούμενος για το αποτέλεσμα και την παρουσία της ομάδας. Απίστευτοι οι φίλαθλοι, είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι.

Ήμασταν όλοι μαζί, αγωνιστήκαμε όλοι μαζί, πλαισιωμένοι από τους οπαδούς μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι».