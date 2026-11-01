O «Παλτίνο» έγινε επιτέλους Αντίνο

Θυμόμαστε όλοι τον θόρυβο που είχε δημιουργηθεί πέρσι γύρω από τη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό. Ένα από τα μεγαλύτερα μεταγραφικά σίριαλ, ένα ταλέντο που ερχόταν από την Αργεντινή με μεγάλες προσδοκίες και, φυσικά, ένα ποσό που δεν περνούσε απαρατήρητο. Σχεδόν 10 εκατομμύρια ευρώ (γύρω στα 8-9 αν θυμάμαι καλά). Ω ναι, τόσα χρειάστηκαν να δαπανηθούν από το «Τριφύλλι» προκειμένου να προσγειώσει τον 20χρονο εξτρέμ στην Αθήνα.

Αλλά αυτό ήταν μόνο το πρώτο κομμάτι του story. Γιατί, όσο κι αν θέλουμε να είμαστε υπομονετικοί με έναν νεαρό ποδοσφαιριστή που κάνει τα πρώτα του βήματα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, μέχρι σήμερα ο Αντίνο δεν μας είχε δώσει την αίσθηση ότι δικαιολογεί μια τόσο μεγάλη επένδυση.

Δεν αμφισβητήσαμε ποτέ το θράσος του, το αντίθετο μάλιστα. Από τις πρώτες του συμμετοχές έδειξε ότι δεν φοβάται να πάρει την μπάλα, να δοκιμάσει την προσωπική ενέργεια, να τρέξει, να ντριμπλάρει και να τα βάλει με τον αντίπαλό του. Μόνο που το ποδόσφαιρο δεν είναι διαγωνισμός προθέσεων, χρειάζεται ουσία, αποφάσεις, αποτελεσματικότητα και γκολ. Στοιχεία που περισσότερο έλειπαν, παρά εμφανίζονταν στο χορτάρι από το νέο νο.10 του τριφυλλιού.

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Ήταν τότε που τα ελληνικά social media οργάνωσαν τα… βαφτίσια του, δίνοντάς του ένα όχι και τόσο κολακευτικό προσωνύμιο. «Παλτίνο». Ένας χαρακτηρισμός που παραπέμπει σε μεταγραφικό παλτό και ο οποίος, όσο σκληρός κι αν ακούγεται, αποτύπωνε σε έναν βαθμό την απογοήτευση μερίδας του κόσμου για όσα είχε παρουσιάσει μέχρι τώρα.

Μέχρι που ήρθε το ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Το βράδυ που ο Αντίνο έδειξε γιατί κόστισε τόσα λεφτά

Απέναντι σε έναν από τους πιο δύσκολους αντιπάλους του πρωταθλήματος, σε ένα παιχνίδι τεράστιας σημασίας για τον Παναθηναϊκό, ο Αργεντινός πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνισή του με την πράσινη φανέλα. Και ήταν εκείνη η ποδοσφαιρική παράσταση που περιμένεις από έναν παίκτη για τον οποίο έχουν δαπανηθεί τόσα χρήματα.

Δεν ήταν ένας συμπαθής παίκτης της σειράς, αλλά πλασμένος για να κάνει τη διαφορά. Πίεσε, κυνήγησε μπάλες, δημιούργησε προβλήματα στην άμυνα της ΑΕΚ , είχε δοκάρι, έβαλε γκολ, έκλεψε και έδωσε (σχεδόν) έτοιμο γκολ στον Τετέι. Έφαγε πολύ κλωτσίδι, αλλά συνεχώς σηκωνόταν για να τρέξει σαν τον Βέγγο και τον Νίστρουπ να μην βρίσκει τον λόγο να τον βγάλει από το παιχνίδι.

Η αποθέωση που μπορεί να αλλάξει την ιστορία του

Υπάρχει όμως και κάτι πολύ όμορφο στο ποδόσφαιρο. Μπορεί να περάσεις από την αμφισβήτηση στην αποθέωση μέσα σε μόλις 90 λεπτά, με τον Αντίνο ακούει ρυθμικά το όνομά του από περίπου 40.000 φίλους του Παναθηναϊκού. Όχι επειδή απλώς πέτυχε ένα γκολ, αλλά επειδή για πρώτη φορά έδειξε στο σύνολό της την ποιότητα που έκανε τους «πράσινους» να επενδύσουν τόσο πολλά χρήματα πάνω του.

Προφανώς, ένα παιχνίδι δεν αρκεί για να διαγράψει όσα προηγήθηκαν, ούτε μετατρέπει αυτομάτως έναν ταλαντούχο ποδοσφαιριστή σε πρωταγωνιστή. Ο 20χρονος Αργεντινός έχει ακόμα δρόμο μπροστά του, χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί στα ευρωπαϊκά δεδομένα και κυρίως συνέπεια στις εμφανίσεις του.

Ωστόσο, κάτι μας λέει ότι από εδώ και πέρα θα βλέπουμε έναν διαφορετικό Αντίνο. Ή απλώς το «Παλτίνο» να αρχίσει να σβήνει έως ότου εξαφανιστεί εντελώς από το προσκήνιο.