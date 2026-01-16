Ο Παναθηναϊκός έκανε δικό του τον Αντίνο - Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Οnsports Team

Παναθηναϊκός και Γοδόι Κρουζ ήρθαν σε οριστική συμφωνία για τη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο!

Το... σίριαλ της μεταγραφής του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό, φαίνεται πως πλέον ολοκληρώθηκε!

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από την Αργεντινή, ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ, Χοσέ Μανσούρ έστειλε υπογεγραμμένα όλα τα απαραίτητα έγγραφα κι ο 20χρονος Αργεντινός εξτρέμ αναμένεται στην Ελλάδα μέσα στο Σαββατοκύριακο για να τελειώσει και επίσημα τη σπουδαία μεταγραφή.

Οι επαφές φέρεται να ολοκληρώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (16/1), με τον Αντίνο να μετράει αντίστροφα για την άφιξή του στην Ελλάδα, ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο συμβόλαιό του με τους «πράσινους», το οποίο αναμένεται να έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Το συνολικό deal, μαζί με τα χρήματα που θα πάρει ο παίκτης, αναμένεται να ξεπεράσει κατά πολύ τα 10 εκατομμύρια ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του παίκτη. Ενδεικτικό του πόσο πολύ πιστεύουν στον Παναθηναϊκό στο ταλέντο του Αργεντινού.

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, πως από το Τριφύλλι δεν επιβεβαιωνόταν η οριστική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.