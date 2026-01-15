«Μάχη» Τετέι – Παντελίδη με άφθονο γέλιο (Video)

Onsports Team

Ένα απ’ τα δημοφιλέστερα ποδοσφαιρικά κουίζ των social media δοκίμασαν οι «πράσινοι» άσοι, με το αποτέλεσμα να είναι συντριπτικό και σπαρταριστικό.

Οι ποδοσφαιριστές πέρα από επαγγελματίες, είναι και νέα παιδιά. Έτσι δεν μένουν μακριά απ’ τις συνήθειες της ηλικίας και της εποχής τους. Ανδρέας Τετέι και Παύλος Παντελίδης, οι δύο νεοφερμένοι στον Παναθηναϊκό απ’ την Κηφισιά, δεν αποτελούν εξαίρεση.

Οι «πράσινοι» άσοι δοκίμασαν το δημοφιλές κουίζ ποδοσφαίρου των social media. Στο οποίο οι διαγωνιζόμενοι λένε από ένα όνομα ομάδας και ο νικητής είναι αυτός που βρίσκει παίκτη που έχει παίξει και στα δύο κλαμπ.

Τετέι και Παντελίδης χάρισαν άφθονο γέλιο, με το αποτέλεσμα να είναι συντριπτικό υπέρ του εξτρέμ. Δείτε το video: