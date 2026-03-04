NBA: Ντεμπούτο Πουλακίδα με τους Μάβερικς στον «μαγικό κόσμο»

AP Photo/John Leyba

Onsports Team

Ο Τζον Πουλακίδας πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση στο NBA στην αναμέτρηση των Ντάλας Μάβερικς απέναντι στους Σάρλοτ Χόρνετς.

Οι Μάβερικς φιλοξενήθηκαν στη Σάρλοτ, ωστόσο δεν κατάφεραν να βρουν ρυθμό σε κανένα σημείο του αγώνα. Οι γηπεδούχοι επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους και έφτασαν άνετα στη νίκη με 117-90.

Στο παιχνίδι αυτό, ο 23χρονος γκαρντ κατέγραψε τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Αγωνίστηκε για 14 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα, έχοντας 0/2 σουτ (0/1 τρίποντο), 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 λάθος και 2 φάουλ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πουλακίδας αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στη G-League, ενώ πριν ενταχθεί στους «Μαβς» είχε υπογράψει συμβόλαιο με τους Λος Άντζελες Κλίπερς, κάνοντας σταδιακά τα βήματά του προς την καθιέρωση στο NBA.