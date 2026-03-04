Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Στρεφέτσα: «Σκέφτομαι μόνο την Πάρμα, έχω συμβόλαιο με Ολυμπιακό»
EPA/MATTEO BAZZI, ΑΜΠΕ
Onsports Team 04 Μαρτίου 2026, 12:49
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Ολυμπιακός / Πάρμα

Στρεφέτσα: «Σκέφτομαι μόνο την Πάρμα, έχω συμβόλαιο με Ολυμπιακό»

Με ιδανικό τρόπο έχει ξεκινήσει την παρουσία του στην Πάρμα ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός από τον Ολυμπιακό.

Στα τέσσερα παιχνίδια όπου έχει καταγράψει συμμετοχή ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, η ιταλική ομάδα μετρά τρεις νίκες και μία ισοπαλία, αποτελέσματα που της έχουν επιτρέψει να απομακρυνθεί σημαντικά από τη ζώνη του υποβιβασμού, βρισκόμενη στο +9 και κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την παραμονή στη Serie A.

Ο Στρεφέτσα, μιλώντας σε εκδήλωση της Πάρμα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ξεκίνημά του, χωρίς ωστόσο να δεσμευτεί για το μέλλον:

«Έχω ξεκινήσει καλά και είμαι χαρούμενος. Έχουμε ένα φανταστικό σύνολο με ποιοτικούς παίκτες και από την πρώτη μέρα ένιωσα πολύ άνετα στην Πάρμα.

Βελτιώνομαι συνεχώς και πιστεύω ότι έχουμε ακόμη μεγάλα περιθώρια εξέλιξης. Έχω συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, όμως αυτή τη στιγμή σκέφτομαι μόνο την Πάρμα και πώς θα βοηθήσω στα 11 παιχνίδια που απομένουν.

Για το μέλλον δεν μπορώ να πω κάτι με βεβαιότητα. Θα δούμε τι θα συμβεί και αν θα μπορέσω να παραμείνω στη Serie A. Όλα θα ξεκαθαρίσουν στην πορεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Στη Θεσσαλονίκη ο Αντρέα Τρινκιέρι
10 λεπτά πριν Στη Θεσσαλονίκη ο Αντρέα Τρινκιέρι
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Τα δεδομένα για τη συμμετοχή του Ποντένσε
40 λεπτά πριν Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Τα δεδομένα για τη συμμετοχή του Ποντένσε
SUPER LEAGUE
Πρωτοβουλία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας
43 λεπτά πριν Πρωτοβουλία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας
CONFERENCE LEAGUE
ΑΕΚ: Βγήκαν τα εισιτήρια με Τσέλιε στην Σλοβενία
58 λεπτά πριν ΑΕΚ: Βγήκαν τα εισιτήρια με Τσέλιε στην Σλοβενία
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved