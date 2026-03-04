Στρεφέτσα: «Σκέφτομαι μόνο την Πάρμα, έχω συμβόλαιο με Ολυμπιακό»

EPA/MATTEO BAZZI, ΑΜΠΕ

Onsports Team

Με ιδανικό τρόπο έχει ξεκινήσει την παρουσία του στην Πάρμα ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός από τον Ολυμπιακό.

Στα τέσσερα παιχνίδια όπου έχει καταγράψει συμμετοχή ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, η ιταλική ομάδα μετρά τρεις νίκες και μία ισοπαλία, αποτελέσματα που της έχουν επιτρέψει να απομακρυνθεί σημαντικά από τη ζώνη του υποβιβασμού, βρισκόμενη στο +9 και κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την παραμονή στη Serie A.

Ο Στρεφέτσα, μιλώντας σε εκδήλωση της Πάρμα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ξεκίνημά του, χωρίς ωστόσο να δεσμευτεί για το μέλλον:

«Έχω ξεκινήσει καλά και είμαι χαρούμενος. Έχουμε ένα φανταστικό σύνολο με ποιοτικούς παίκτες και από την πρώτη μέρα ένιωσα πολύ άνετα στην Πάρμα.

Βελτιώνομαι συνεχώς και πιστεύω ότι έχουμε ακόμη μεγάλα περιθώρια εξέλιξης. Έχω συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, όμως αυτή τη στιγμή σκέφτομαι μόνο την Πάρμα και πώς θα βοηθήσω στα 11 παιχνίδια που απομένουν.

Για το μέλλον δεν μπορώ να πω κάτι με βεβαιότητα. Θα δούμε τι θα συμβεί και αν θα μπορέσω να παραμείνω στη Serie A. Όλα θα ξεκαθαρίσουν στην πορεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.