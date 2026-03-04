Ομάδες

Ολυμπιακός: Νέο πρόβλημα με Ουόκαπ - Ατομικό ο Τεξανός πριν τον Παναθηναϊκό AKTOR
Eurokinissi Sports
Onsports Team 04 Μαρτίου 2026, 13:26
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός: Νέο πρόβλημα με Ουόκαπ - Ατομικό ο Τεξανός πριν τον Παναθηναϊκό AKTOR

Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Τόμας Ουόκαπ στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό AKTOR, μια και ο Τεξανός ακολούθησε την Τετάρτη (04/03) ατομικό πρόγραμμα, όπως και ο Σάσα Βεζένκοφ.

Η αγωνία παραμένει έντονη στον Ολυμπιακό ενόψει του επερχόμενου ντέρμπι της Euroleague κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR, με τα προβλήματα τραυματισμών να αυξάνονται μετά και την προπόνηση της Τετάρτης (04/03).

Σύμφωνα με την ενημέρωση των «ερυθρόλευκων», ο Σάσα Βεζένκοφ ακολούθησε και πάλι ατομικό πρόγραμμα, καθώς συνεχίζει να αισθάνεται ενοχλήσεις στη μέση από την προηγούμενη ημέρα, γεγονός που θέτει εν αμφιβόλω τη συμμετοχή του.

Σαν να μην έφτανε αυτό, προέκυψε ακόμη ένα απρόοπτο για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, καθώς και ο Τόμας Ουόκαπ δεν προπονήθηκε με την υπόλοιπη ομάδα, λόγω μυϊκού σπασμού που ένιωσε, προσθέτοντας νέο «πονοκέφαλο» στο τεχνικό επιτελείο.



