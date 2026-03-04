Ομάδες

Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το Βαλεφόλια - Παναθηναϊκός
Οnsports Τeam 04 Μαρτίου 2026, 14:19
ΣΠΟΡ

Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το Βαλεφόλια - Παναθηναϊκός

Στη διάθεση των φίλων του Παναθηναϊκού τα εισιτήρια του πρώτου τελικού του του Challenge Cup μεταξύ Βαλεφόλια και Παναθηναϊκού στην Ιταλία. 

Η Βαλεφόλια ανακοίνωσε την έναρξη της κυκλοφορίας των εισιτηρίων, για τον πρώτο τελικό του Challenge Cup απέναντι στον Παναθηναϊκό, όπου θα διεξαχθεί την Τετάρτη 11 Μαρτίου, στην Vitrifrigo Arena Pesaro.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ενημερώνει για τη διάθεση των εισιτηρίων για τον εκτός έδρας πρώτο τελικό του CEV Challenge Cup που θα διεξαχθεί στην πόλη Pesaro της Ιταλίας.

Η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού αντιμετωπίζει τη Megabox Ond. Del Savio Vallefoglia στον τελικό του CEV Challenge Cup και ο αγώνας θα διεξαχθεί την Τετάρτη 11 Μαρτίου στις 20:00 (ώρα Ιταλίας) στην Vitrifrigo Arena Pesaro.

https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=654648&InstantBuy=1&CallingPageUrl=http%3a%2f%2fwww.liveticket.it%2fmegaboxvolley

 


