Φενέρμπαχτσε: Στην Εντατική ο Τεντέσκο - Η ανακοίνωση για το νεαρό προπονητή

EPA/ROBERT GHEMENT, ΑΜΠΕ

Onsports Team

Ο Ιταλός τεχνικός της Φενερμπαχτσέ, Ντομένικο Τεντέσκο, εισήχθη στο νοσοκομείο την Τρίτη (03/03) λόγω σοβαρής λοίμωξης.

Ο 40χρονος προπονητής υποβλήθηκε σε εντατική θεραπεία, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να καθοδηγήσει την ομάδα του στην αναμέτρηση απέναντι στη Γκαζιαντέπ FK για το Κύπελλο Τουρκίας.

Στον πάγκο της τουρκικής ομάδας θα βρεθεί ο άμεσος συνεργάτης του, Ζέκι Μουράτ Γκιόλε, ενώ ο Τεντέσκο αναμένεται, εφόσον το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του, να επιστρέψει στα καθήκοντά του στην αναμέτρηση με τη Σάμσουνσπορ την Κυριακή (08/03).

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ο προπονητής μας, Ντομένικο Τεντέσκο, υποβάλλεται αυτή τη στιγμή σε θεραπεία για σοβαρή λοίμωξη. Ως εκ τούτου, δεν θα είναι σε θέση να ηγηθεί της ομάδας μας στον σημερινό αγώνα του Γ' Ομίλου του Ziraat Turkey Cup εναντίον της Γκαζιαντέπ.

Ο βοηθός προπονητή Ζέκι Μουράτ Γκιόλε θα είναι υπεύθυνος για την ομάδα σε αυτόν τον αγώνα. Έχει προγραμματιστεί ότι ο προπονητής Ντομένικο Τεντέσκο θα επιστρέψει στον αγώνα μας εναντίον της Σαμσουνσπόρ αυτό το Σαββατοκύριακο».