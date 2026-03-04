Τραμπ: «Δεν με νοιάζει καθόλου» αν θα παίξει το Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026»

Onsports Team

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν τον νοιάζει αν θα συμμετάσχει το Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου φέτος το καλοκαίρι, το οποίο διοργανώνουν από κοινού οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και ο Καναδάς. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ άρχισαν να επιτίθενται σε στόχους στη χώρα το Σάββατο, με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να έχει εξαπλωθεί στην ευρύτερη περιοχή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στο Politico: «Πραγματικά δεν με νοιάζει. Νομίζω ότι το Ιράν είναι μια πολύ άσχημα ηττημένη χώρα. Δεν έχει άλλα καύσιμα». Το Ιράν ήταν το μόνο έθνος που απουσίαζε από τη σύνοδο κορυφής της FIFA για τους συμμετέχοντες στο Παγκόσμιο Κύπελλο που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα στην Ατλάντα, εντείνοντας τα ερωτήματα σχετικά με το εάν η ομάδα της χώρας θα αγωνιστεί σε αμερικανικό έδαφος αυτό το καλοκαίρι εν μέσω ενός κλιμακούμενου περιφερειακού πολέμου. Η FIFA δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο Μεχντί Τατζ, πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ιράν, δήλωσε ότι η αγριότητα των επιθέσεων από τις αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις δεν προμήνυε καλά αποτελέσματα για το Παγκόσμιο Κύπελλο, που θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου. Το Ιράν εξασφάλισε την πρόκριση σε ένα τέταρτο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο κατακτώντας την πρώτη θέση στον Α' Όμιλο στον τρίτο γύρο των προκριματικών της Ασιατικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου πέρυσι.

Οι Ιρανοί βρίσκονται στον 7ο Όμιλο μαζί με το Βέλγιο, την Αίγυπτο και τη Νέα Ζηλανδία. Οι αγώνες τους είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν στις ΗΠΑ, με δύο αγώνες στο Λος Άντζελες και έναν στο Σιάτλ. Εάν οι ΗΠΑ και το Ιράν τερματίσουν δεύτερες στους αντίστοιχους ομίλους τους, οι δύο χώρες θα μπορούσαν να συναντηθούν σε έναν αγώνα της φάσης των «32» στις 3 Ιουλίου στο στάδιο Ντάλας στο Άρλινγκτον του Τέξας.

Το Ιράν είναι μία από τις δύο χώρες που υπόκεινται στην πιο περιοριστική ταξιδιωτική απαγόρευση του Τραμπ, η οποία θεσπίστηκε με εκτελεστικό διάταγμα τον περασμένο Ιούνιο, σύμφωνα με το Politico. Ενώ η απαγόρευση αποκλείει τις ομάδες του Παγκοσμίου Κυπέλλου και το προσωπικό υποστήριξης, οι αποφάσεις σχετικά με τις εξαιρέσεις βίζας για άλλους - συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών προσωπικοτήτων ή στελεχών από εταιρείες που χρηματοδοτούν ομάδες - αφήνονται στο Υπουργείο Εξωτερικών κατά περίπτωση.

Ο Άντριου Τζουλιάνι, διευθυντής της Ομάδας Εργασίας του Λευκού Οίκου για το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA, δήλωσε σε συνέντευξή του τον Ιανουάριο ότι οι ανησυχίες για την ασφάλεια θα διαμορφώσουν την προσέγγιση της κυβέρνησης όσον αφορά τις εξαιρέσεις από την απαγόρευση ταξιδιών.

Σε δήλωσή του στο Politico την Τρίτη, ο Τζουλιάνι πρόσθεσε: «Η αποφασιστική ενέργεια του Προέδρου Τραμπ να εξαλείψει τον Αγιατολάχ, τον πιο διαβόητο κρατικό χορηγό της τρομοκρατίας, εξαλείφει μια σημαντική αποσταθεροποιητική απειλή και θα βοηθήσει στην προστασία ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Αμερικανών και των εκατομμυρίων που σχεδιάζουν να παρακολουθήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Στη σύγχρονη εποχή, καμία ομάδα που έχει προκριθεί δεν έχει λείψει από τους τελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το Ιράν σχεδόν σίγουρα θα αντικατασταθεί εάν αποσυρθεί από το τουρνουά.