Πόλο: Συνεχίζει αήττητος ο Παναθηναϊκός - Επικράτησε και του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη
Οnsports team 04 Μαρτίου 2026, 15:52
ΣΠΟΡ / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ

Πόλο: Συνεχίζει αήττητος ο Παναθηναϊκός - Επικράτησε και του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 15-13 στην έδρα του ΠΑΟΚ, για την 2η αγωνιστική της Β' φάσης της Water Polo League.

Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε με 15-13 του ΠΑΟΚ, στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο, στον αγώνα που άνοιξε την αυλαία της 2ης αγωνιστικής του Β1 Ομίλου της Β΄ φάσης της Waterpolo League Ανδρών.

Οι πράσινοι συνεχίζουν με το απόλυτο των νικών στο πρωτάθλημα με 16 νίκες σε ισάριθμους αγώνες (48 βαθμοί) και θα παραμείνουν για λίγα 24ωρα χωρίς συγκάτοικο στην κορυφή της βαθμολογίας (σ.σ. ο Ολυμπιακός παίζει το Σάββατο με τον Πανιώνιο στον Πειραιά). Από την πλευρά τους οι Θεσσαλονικείς έμειναν στην έκτη θέση με 17 βαθμούς.

Η ομάδα του Δημήτρη Μάζη προηγήθηκε με 2-0, ο «δικέφαλος» του Βορρά κατάφερε να ισοφαρίσει, αλλά ακολούθησε ένα νέο σερί για το «τριφύλλι» που πέρασε και πάλι μπροστά με 4-2 και ολοκλήρωσε την πρώτη περίοδο με 5-3. Στη συνέχεια το «τριφύλλι» ανέβασε… στροφές και αύξησε τη διαφορά ακόμη και στα πέντε γκολ (3-8 και 4-9).

Εκμεταλλευόμενος τις αμυντικές αδυναμίες του αντιπάλου του, ο Παναθηναϊκός διατήρησε σχετικά άνετα το ίδιο προβάδισμα (6-11, 7-12 και 8-13), μέχρι τα μέσα της τρίτης περιόδου. Κάπου εκεί οι φιλοξενούμενοι χαλάρωσαν κι επέτρεψαν στους παίκτες του Θοδωρή Χατζηθεοδώρου να μειώσουν το σκορ σε 11-13, 12-14 και το τελικό 13-15.

Οκτάλεπτα: 3-5, 2-4, 5-4, 3-2.



