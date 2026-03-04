Επίσημο: Οι έδρες των Ντουμπάι, Μακάμπι και Χάποελ μέχρι το τέλος της σεζόν

Οnsports team

Η EuroLeague ανακοίνωσε την έγκριση των εδρών για Μακάμπι Τελ Αβίβ, Χάποελ Τελ Αβίβ και Ντουμπάι BC ως το τέλος της σεζόν.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Η Euroleague Basketball ενέκρινε εναλλακτικές έδρες για τις ισραηλινές ομάδες και την ομάδα του Ντουμπάι, ώστε να διεξαχθούν τα εναπομείναντα εντός έδρας παιχνίδια της κανονικής περιόδου της EuroLeague 2025-26 και οι αγώνες του BKT EuroCup, σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση στην περιοχή τους.

Η Μακάμπι Rapyd Τελ Αβίβ θα δώσει όλα τα εντός έδρας παιχνίδια της στη σερβική πρωτεύουσα, το Βελιγράδι, στο Aleksandar Nikolic Hall.

Η Χάποελ IBI Τελ Αβίβ θα αγωνιστεί εντός έδρας στη Σόφια της Βουλγαρίας, στο Arena 8888.

Η Dubai Basketball θα φιλοξενεί τα εντός έδρας παιχνίδια της στο Σεράγεβο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, στη Zetra Arena.

Η Χάποελ Midtown Ιερουσαλήμ θα δώσει όλα τα εντός έδρας παιχνίδια της στο Βελιγράδι, στο Ranko Zeravica Sports Hall.

Η Euroleague Basketball θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης, διατηρώντας επικοινωνία με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, και θα ανακοινώσει τυχόν αλλαγές στις παραπάνω αποφάσεις εφόσον μεταβληθούν οι συνθήκες στην περιοχή.

Παράλληλα, η Euroleague Basketball αξιολογεί τις καλύτερες δυνατές επιλογές για τον επαναπρογραμματισμό και/ή τη μεταφορά των αγώνων που επηρεάζονται από την αναστολή των αγωνιστικών 21 και 30. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες».