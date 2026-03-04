Ομάδες

Παναθηναϊκός - ΟΦΗ: Τα γρήγορα γκολ των Γεντβάι και Ρενάτο (vid)
Οnsports Τeam 04 Μαρτίου 2026, 18:34
SUPER LEAGUE / ΟΦΗ / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός - ΟΦΗ: Εκρηκτικό ξεκίνημα από το Τριφύλλι στη Λεωφόρο και προβάδισμα με το... καλησπέρα για την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ. 

Εντυπωσιακό το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση της Λεωφόρου με τους παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ να μπαίνουν από το ξεκίνημα στη θέση του... οδηγού και μάλιστα με δύο γκολ διαφορά. 

Ο Τιν Γεντβάι με κεφαλιά στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης άνοιξε το σκορ για το 1-0, με τον Ρενάτο Σάντσεθ να γράφει... ιστορία, αφού έπειτα από ασίστ του Τετέη, με πολύ ωραίο συρτό σουτ έξω από την περιοχή του ΟΦΗ πέτυχε το πρώτου γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και έκανε το 2-0 στο 15΄. 

Δείτε τα γκολ:

 

Παναθηναϊκός-ΟΦΗ: Το 1-0 με τον Γεντβάι

Παναθηναϊκός-ΟΦΗ : Το 2-0 με τον Ρενάτο Σάντσες



