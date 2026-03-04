Παναθηναϊκός - ΟΦΗ: Η πρώτη εκτίμηση για τον τραυματισμό του Ίνγκασον

Onsports Team

Παναθηναϊκός - ΟΦΗ : Καθησυχαστική είναι η πρώτη εικόνα για τον τραυματισμό του Ίνγκι Ίνγκασον.

Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ μπορεί να εξελίχθηκε με εντυπωσιακό τρόπο για τους γηπεδούχους, προέκυψε, ωστόσο, κι ένα απρόοπτο γεγονός.

Μετά από ένα πολύ επικίνδυνο μαρκάρισμα του Σαλσέδο πάνω στον Ίνγκασον, ο σέντερ μπακ του Τριφυλλιού τραυματίστηκε στο γόνατο και ζήτησε αλλαγή, με τον Ράφα Μπενίτεθ να βλέπει τον παίκτη του να αποχωρεί κουτσαίνοντας από τον αγωνιστικό χώρο.

Μια κατάσταση που προκάλεσε μεγάλη ανησυχία ενόψει του αγώνα με την Μπέτις.

Ωστόσο, όπως μεταφέρθηκε από τον ρεπόρτερ της Cosmote TV, ο τραυματισμός του Ίνγκασον δεν φαίνεται να είναι σοβαρός και η αλλαγή έγινε για προληπτικούς λόγους.