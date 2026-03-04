Μπενίτεθ: «Κάναμε πολύ καλό παιχνίδι»

Onsports Team

Ικανοποιημένος απ’ όσα έδειξαν οι παίκτες του στο 4-1 επί του ΟΦΗ, έμεινε ο Ισπανός τεχνικό.

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ μετά το ματς της Λεωφόρου:

«Θεωρώ πως κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, πετύχαμε γκολ πολύ νωρίς στο πρώτο ημίχρονο ωστόσο δυστυχώς δεχθήκαμε γκολ αρκετά αργά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου κάτι το οποίο πήγε να μας βάλει πίεση. Το τρίτο γκολ όμως, απλοποίησε τα πράγματα και από εκεί και έπειτα ήμασταν καθολικά καλύτεροι, δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες για να πετύχουμε και άλλα γκολ. Είμαι πολύ ικανοποιημένος και από την απόδοση των παικτών αλλά και την πολύ καλή ατμόσφαιρα που υπήρχε σήμερα.

Είναι αρκετά καλό ότι κάνουμε αρκετά σουτ εκτός περιοχής, έχουμε ποδοσφαιριστές που μπορούν να το κάνουν, είναι ένας τρόπος που θέλουμε να χρησιμοποιούμε.

‘Οσον αφορά τους σκόρερ που έβαλαν τα πρώτα τους τέρματα απόψε (σ.σ. Ρενάτο, Αντίνο) είναι θετικό γιατί δυσκολεύει μετά τον αντίπαλο μιας και όσο περισσότερους ποδοσφαιριστές βάζεις στην εξίσωση των γκολ τόσο πιο δύσκολο είναι για τον αντίπαλο να τους μαρκάρει».