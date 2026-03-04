Ομάδες

Κηφισιά - ΠΑΟΚ: Ανησυχία με Γιακουμάκη ενόψει Ολυμπιακού - Αποχώρησε τραυματίας (vid)
Onsports Team 04 Μαρτίου 2026, 20:57
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

Κηφισιά - ΠΑΟΚ: Ανησυχία με Γιακουμάκη ενόψει Ολυμπιακού - Αποχώρησε τραυματίας (vid)

Ο Γιώργος Γιακουμάκης έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ματς του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά και είναι αμφίβολος ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Δεν σταματούν τα προβλήματα τραυματισμών στον ΠΑΟΚ.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετρούσε επιστροφές τις προηγούμενες μέρες, ωστόσο μία νέα απώλεια ήρθε να προστεθεί για τον Ρουμάνο προπονητή στην εξ αναβολής αναμέτρηση με την Κηφισικά. 

Ο Γιώργος Γιακουμάκης αντικαταστάθηκε στο 23ο λεπτό του αγώνα και τη θέση του πήρε ο Γερεμέγεφ.

Ο 31χρονος φορ είχε μία κόντρα με τον Ρουκουνάκη πριν τη συμπλήρωση 20 λεπτών αγώνα και έδειξε να πονά πολύ στον δεξιό του αστράγαλο. Ακολούθως, στο 20' και σε βολέ του Ραμίρεζ ο επιθετικός του ΠΑΟΚ πίεσε, η μπάλα βρήκε ξανά στον αστράγαλό του και ο ίδιος έπεσε στο έδαφος, δείχνοντας ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει.

Φυσικά, η ανησυχία ενόψει του κυριακάτικου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (8/3, 21:00) είναι μεγάλη. 

Κηφισιά-ΠΑΟΚ | Το πρόβλημα τραυματισμού του Γιακουμάκη



