Ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή επιβλήθηκε στον Χάρι Μαγκουάιρ

Onsports Team

Ο Άγγλος αμυντικός καταδικάστηκε για την συμπλοκή που είχε στη Μύκονο πριν από έξι χρόνια, όταν και είχε συλληφθεί στο νησί.

Το δικαστήριο της Σύρου καταδίκασε τον Χάρι Μαγκουάιρ για όσα είχαν συμβεί στη Μύκονο το 2020. Όταν και είχε εμπλακεί σε βίαιο επεισόδιο, το οποίο οδήγησε στην σύλληψή του. Ο Άγγλος αμυντικός τιμωρήθηκε με 15 μήνες φυλάκιση, με αναστολή.

Το 2020 ο στόπερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε τιμωρηθεί με 21 μήνες και 10 μέρες φυλάκιση (με αναστολή) καθώς κρίθηκε ένοχος για επανειλημμένη σωματική βλάβη, απόπειρα δωροδοκίας, βία κατά δημοσίων υπαλλήλων και προσβολή.

Οι δικηγόροι του Μαγκουάιρ είχαν ασκήσει έφεση. Η εκδίκαση της νέας δίκης πήρε αναβολή τέσσερις φορές. Και τελικά διεξήχθη την Τετάρτη (4/3) στη Σύρο.

Εκεί το δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Μαγκουάιρ είναι ένοχος για μη σοβαρή επίθεση, αντίσταση κατά της σύλληψης και απόπειρα δωροδοκίας. Σύμφωνα με τη μειωμένη σοβαρότητα των εγκλημάτων του αμυντικού, η ποινή του Μαγκουάιρ μειώθηκε σε 15 μήνες.

Σύμφωνα με το BBC Sport, ο Μαγκουάιρ αρνείται την τέλεση αδικήματος και σχεδιάζει να ασκήσει έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ο Άγγλος αμυντικός όπως λέει στο περιβάλλον του, θέλει να «καθαρίσει» το όνομά του δικαστικά.

Ο Μαγκουάιρ δεν ήταν υποχρεωμένος να παραστεί αυτοπροσώπως στην ακροαματική διαδικασία, μπορούσε να εκπροσωπηθεί από τους δικηγόρους τους.