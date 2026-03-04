Ομάδες

Σε ομάδα έκπληξη συνεχίζει την καριέρα του ο Ομέρ Γιούρτσεβεν!
Onsports Team 04 Μαρτίου 2026, 23:00
ΜΠΑΣΚΕΤ / Παναθηναϊκός

Μια ακόμη ευκαιρία στο ΝΒΑ αναζητεί ο Τούρκος σέντερ που έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό AKTOR, μέσω της επιλογής της επόμενης ομάδας του.

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε ο Ομέρ Γιούρτσεβεν. Και πρόκειται για ομάδα έκπληξη, καθώς τελικά δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία όπως αναμενόταν. Ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR, υπέγραψε στους Rio Grande Valley Vipers των ΗΠΑ!

Πρόκειται για ομάδα θυγατρική των Χιούστον Ρόκετς στην G-League. Κάτι που σημαίνει πως η επιλογή του Γιούρτσεβεν έγινε με στόχο την επιστροφή του στο ΝΒΑ.

Ο 27χρονος δεν μπορούσε να υπογράψει σε ομάδα της Euroleague καθώς είχε παρέλθει η προθεσμία μετά το τέλος της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό. Έτσι θα δοκιμάσει ακόμη μία φορά μήπως βρει θέση στο «μαγικό κόσμο», εκεί όπου ήδη έχει αγωνιστεί στο Μαϊάμι και τη Γιούτα.



