ΔΕΑΒ: Πρόστιμο στον Πανιώνιο για ρατσιστική συμπεριφορά
Onsports Team 04 Μαρτίου 2026, 23:54
SUPER LEAGUE 2 / Μαρκό / Πανιώνιος

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης θα πληρώσει χρηματικό πρόστιμο για τη συμπεριφορά οπαδών της προς τον Σεμπά.

Πρόστιμο 20.000 ευρώ επέβαλε η Διαρκής Επιτροπή Καταπολέμησης Βίας στην ΠΑΕ Πανιώνιος, για ρατσιστική συμπεριφορά οπαδών της στον αγώνα της 21ης Φεβρουαρίου με τη Μαρκό, στο πλαίσιο των πλέι-οφ του Β΄ ομίλου της Super League 2.

Η ΔΕΑΒ έλαβε υπόψη της την έκθεση του παρατηρητή της, καθώς και σχετικά δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό Τύπο, και αποφάνθηκε ότι στο 75ο λεπτό της αναμέτρησης, οπαδοί των «κυανέρυρθων» αποκάλεσαν «μαϊμού» τον ποδοσφαιριστή των φιλοξενούμενων Σεμπά.



