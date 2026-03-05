Premier League: Όλοι… δούλεψαν για την Άρσεναλ
Οι «κανονιέρηδες» ξεφεύγουν στην κορυφή μετά τη νίκη τους στην έδρα της Μπράιτον, τη στιγμή που η Μάντσεστερ Σίτι «στραβοπάτησε» με τη Νότιγχαμ.
Χαμόγελα για την Άρσεναλ στην Premier League. Οι «κανονιέρηδες» επικράτησαν 1-0 στην έδρα της Μπράιτον και απέκτησαν απόσταση 7 βαθμών από την Μάντσεστερ Σίτι. Οι «πολίτες» ήρθαν ισόπαλοι 2-2 με τη Νότιγχαμ σε κρίσιμο «στραβοπάτημα».
Στη «μάχη» του Champions League, η Τσέλσι έκανε εκπληκτικό πέρασμα απ’ την έδρα της Άστον Βίλα με 4-1. Με μεγάλο πρωταγωνιστήστον Ζοάο Πέδρο που πέτυχε χατ-τρικ, οι «μπλε» ισοβαθμούν πλέον με τη Λίβερπουλ στην 5η θέση και «βλέπουν» τετράδα.
Αποφασιστικό βήμα παραμονής πραγματοποίησε η Γουέστ Χαμ με το 1-0 επί της Φούλαμ στο Λονδίνο. Στις καθυστερήσεις μπήκε στο ματς ο Ντίνος Μαυροπάνος, για να κρατήσει η ομάδα του το σκορ.
PREMIER LEAGUE - 29η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ 0-0
Έβερτον-Μπέρνλι 2-0
(32΄ Ταρκόφσκι, 62΄ Ντιούσμπερι-Χολ)
Λιντς-Σάντερλαντ 0-1
(70΄πεν. Ντιαρά)
Γουλβς-Λίβερπουλ 2-1
(78΄ Γκόμες, 90+4΄ Αντρέ - 83΄ Σαλάχ)
Άστον Βίλα-Τσέλσι 1-4
(2΄ Ντάγκλας Λουϊς - 35΄,45+6΄,64΄ Ζοάο Πέδρο, 55΄ Πάλμερ)
Μπράιτον-Άρσεναλ 0-1
(9΄ Σακά)
Φούλαμ-Γουέστ Χαμ 0-1
(65΄ Σάμερβιλ)
Μάντσεστερ Σίτι-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2
(31΄ Σεμένιο, 62΄ Ρόδρι - 56΄ Γκιμπς Γουάιτ, 76΄ Άντερσον)
Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Γ. 2-1
(45+6΄πεν. Γκόρντον, 90΄ Οσούλα - 45+9΄ Κασεμίρο)
Τότεναμ-Κρίσταλ Πάλας 5/3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Άρσεναλ 67 -30αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 60
Μάντσεστερ Γ. 51
Άστον Βίλα 51
Λίβερπουλ 48
Τσέλσι 48
Μπρέντφορντ 44
Έβερτον 43
Φούλαμ 40
Σάντερλαντ 40
Μπόρνμουθ 40
Νιούκαστλ 39
Μπράιτον 37
Κρίσταλ Πάλας 35 -28αγ.
Λιντς 31
Τότεναμ 29 -28αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 28
Γουέστ Χαμ 28
Μπέρνλι 19
Γουλβς 16 -30αγ.