Premier League: Όλοι… δούλεψαν για την Άρσεναλ

Onsports Team

Οι «κανονιέρηδες» ξεφεύγουν στην κορυφή μετά τη νίκη τους στην έδρα της Μπράιτον, τη στιγμή που η Μάντσεστερ Σίτι «στραβοπάτησε» με τη Νότιγχαμ.

Χαμόγελα για την Άρσεναλ στην Premier League. Οι «κανονιέρηδες» επικράτησαν 1-0 στην έδρα της Μπράιτον και απέκτησαν απόσταση 7 βαθμών από την Μάντσεστερ Σίτι. Οι «πολίτες» ήρθαν ισόπαλοι 2-2 με τη Νότιγχαμ σε κρίσιμο «στραβοπάτημα».

Στη «μάχη» του Champions League, η Τσέλσι έκανε εκπληκτικό πέρασμα απ’ την έδρα της Άστον Βίλα με 4-1. Με μεγάλο πρωταγωνιστήστον Ζοάο Πέδρο που πέτυχε χατ-τρικ, οι «μπλε» ισοβαθμούν πλέον με τη Λίβερπουλ στην 5η θέση και «βλέπουν» τετράδα.

Αποφασιστικό βήμα παραμονής πραγματοποίησε η Γουέστ Χαμ με το 1-0 επί της Φούλαμ στο Λονδίνο. Στις καθυστερήσεις μπήκε στο ματς ο Ντίνος Μαυροπάνος, για να κρατήσει η ομάδα του το σκορ.

PREMIER LEAGUE - 29η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ 0-0

Έβερτον-Μπέρνλι 2-0

(32΄ Ταρκόφσκι, 62΄ Ντιούσμπερι-Χολ)

Λιντς-Σάντερλαντ 0-1

(70΄πεν. Ντιαρά)

Γουλβς-Λίβερπουλ 2-1

(78΄ Γκόμες, 90+4΄ Αντρέ - 83΄ Σαλάχ)

Άστον Βίλα-Τσέλσι 1-4

(2΄ Ντάγκλας Λουϊς - 35΄,45+6΄,64΄ Ζοάο Πέδρο, 55΄ Πάλμερ)

Μπράιτον-Άρσεναλ 0-1

(9΄ Σακά)

Φούλαμ-Γουέστ Χαμ 0-1

(65΄ Σάμερβιλ)

Μάντσεστερ Σίτι-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2

(31΄ Σεμένιο, 62΄ Ρόδρι - 56΄ Γκιμπς Γουάιτ, 76΄ Άντερσον)

Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Γ. 2-1

(45+6΄πεν. Γκόρντον, 90΄ Οσούλα - 45+9΄ Κασεμίρο)

Τότεναμ-Κρίσταλ Πάλας 5/3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Άρσεναλ 67 -30αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 60

Μάντσεστερ Γ. 51

Άστον Βίλα 51

Λίβερπουλ 48

Τσέλσι 48

Μπρέντφορντ 44

Έβερτον 43

Φούλαμ 40

Σάντερλαντ 40

Μπόρνμουθ 40

Νιούκαστλ 39

Μπράιτον 37

Κρίσταλ Πάλας 35 -28αγ.

Λιντς 31

Τότεναμ 29 -28αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 28

Γουέστ Χαμ 28

Μπέρνλι 19

Γουλβς 16 -30αγ.