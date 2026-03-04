Παρί Σεν Ζερμέν: Ξεπέρασε τα 10 εκατ. συνδρομητές στο YouTube

Onsports Team

H γαλλική ομάδα… έσπασε το φράγμα των 10 εκατ. συνδρομητών στην πλατφόρμα, στην οποία βρίσκεται από το 2008.

Η Παρί Σεν Ζερμέν επιβεβαιώνοντας την ψηφιακή της επιρροή ξεπέρασε τα ορόσημο των 10 εκατομμυρίων συνδρομητών στο YouTube, όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα της.

Με παρουσία στην πλατφόρμα από το 2008, έχει περισσότερες από 1,7 δισεκατομμύρια συνολικές προβολές, αύξηση 22% στους συνδρομητές από τον Ιούλιο του 2024 και σχεδόν 1 εκατομμύριο νέους συνδρομητές αυτή τη σεζόν.

Περιλαμβάνει αποκλειστικές ζωντανές μεταδόσεις με τα τελευταία νέα της, ένα ειδικό κανάλι για podcasts, καθώς και περιεχόμενο που καλύπτει όλα τα αθλήματα του συλλόγου, ποδόσφαιρο ανδρών και γυναικών, χάντμπολ, τζούντο και eSports.

Με περισσότερες από 272 εκατομμύρια προβολές την περασμένη σεζόν, η Παρί Σεν Ζερμέν κατατάσσεται μεταξύ των συλλόγων με τις περισσότερες προβολές στον κόσμο.

Το 25% των θεατών είναι κάτω των 24 ετών αυτή τη σεζόν (35% από τη δημιουργία του καναλιού), ενώ το 26% των θεατών είναι Γάλλοι αυτή τη σεζόν (29% από την έναρξη).

Ενώ η Γαλλία παραμένει η κορυφαία χώρα σε αριθμό συνδρομητών, η δυναμική είναι σαφώς παγκόσμια. Οι 5 κορυφαίες χώρες με τους ακόλουθους είναι η Γαλλία, η Βραζιλία, η Ινδία, η Ινδονησία και η Αίγυπτος, ενώ στρατηγικές αγορές όπως το Μαρόκο και οι ΗΠΑ συμβάλλουν ενεργά σε αυτήν την ανάπτυξη.