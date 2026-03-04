Κηφισιά - ΠΑΟΚ: Τα highlights της αναμέτρησης - Βίντεο

Onsports Team

Με το εμφατικό 4-1 πέρασε ο ΠΑΟΚ από το Δημοτικό Γήπεδο Νεαπόλεως, κερδίζοντας την Κηφισιά, σε εξ αναβολής αναμέτρηση για τη 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου χρειάστηκε δύο πέναλτι και δυο γκολ στα τελευταία λεπτά για να πάρει το «τρίποντο» που την έφερε σε τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή.

Ο τραυματισμός του Γιώργου Γιακουμάκη έφερε στο ματς τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ με τον πρώην άσο του Παναθηναϊκού να μετατρέπει σε γκολ τις δύο παραβάσεις εντός περιοχής – αμφότερες από τον Άλεξ Πέτκοφ (32’, 72’) – που καταλόγισε ο Βασίλης Φωτιάς. Ενδιάμεσα, με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κώστα Ρουκουνάκη (60’) είχε ισοφαρίσει προσωρινά η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, για να πάρει διαστάσεις θριάμβου η νίκη των φιλοξενούμενων με τα γκολ των Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα (88’) και Γιάννη Κωνσταντέλια (90’+2’).

Δείτε τα highlights: