Βαθμολογία Super League: «Φωτιά» στην κορυφή - Ο ΠΑΟΚ έπιασε ΑΕΚ & Ολυμπιακό, στο -11 ο Παναθηναϊκός
Onsports Team 04 Μαρτίου 2026, 21:58
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ

Η βαθμολογία της Super League μετά τις εξ αναβολής αναμετρήσεις και πριν από το ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ και το Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός.

O ΠΑΟΚ δυσκολεύθηκε, αλλά με δύο πέναλτι πέρασε από τη Νεάπολη, επικρατώντας με 1-4 της Κηφισιάς και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League, σε τριπλή ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ.

Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός, μετά το 4-1 επί του ΟΦΗ, προσπέρασε τον Λεβαδειακό και βρίσκεται στο +3, πριν από τη μεταξύ τους «μάχη» στη Βοιωτία, ενώ ταυτόχρονα μείωσε στους 11 βαθμούς από τους τρεις πρώτους.

Τα αποτελέσματα στα εξ αναβολής ματς:
Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 4-1
Κηφισιά – ΠΑΟΚ 1-4

Η βαθμολογία (23η αγωνιστική)

1.ΠΑΟΚ 53
2.Ολυμπιακός 53
3.AEK 53
4. Παναθηναϊκός 42
-------------------------------------
5. Λεβαδειακός 39
6. ΟΦΗ 28
7. Άρης 28
8. Ατρόμητος 27
--------------------------------------
9. Βόλος 27
10. Κηφισιά 24
11. Παναιτωλικός 21
12. ΑΕΛ Novibet 21
13. Αστέρας Τρίπολης 16
14. Πανσερραϊκός 12

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (24η)

Σάββατο 7 Μαρτίου 2026

17:00: Άρης - Ατρόμητος

18:00: ΑΕΚ - ΑΕΛ Novibet

Κυριακή 8 Μαρτίου 2026

16:00: Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ - Πανσερραϊκός

17:00: Βόλος ΝΠΣ - ΟΦΗ

19:00: Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός

21:00: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026

18:00: Παναιτωλικός - Κηφισιά


