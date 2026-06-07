Μπερνάρντο Σίλβα: Επίσημη πρόταση από τη Μπαρτσελόνα

Μετά από εννέα χρόνια γεμάτα τίτλους, διακρίσεις και σπουδαίες στιγμές στη Μάντσεστερ Σίτι, ο Μπερνάρντο Σίλβα ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, έχοντας ολοκληρώσει τον κύκλο του στους «πολίτες».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό, η Μπαρτσελόνα εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί για την απόκτηση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού, με τον ίδιο να βλέπει θετικά το ενδεχόμενο μετακόμισης στη Βαρκελώνη.

Ο 31χρονος άσος επιβεβαίωσε πρόσφατα ότι υπάρχει επίσημη πρόταση από τους «μπλαουγκράνα», ωστόσο ξεκαθάρισε πως δεν έχει ληφθεί ακόμη η τελική απόφαση για το μέλλον του. Όπως τόνισε, αρκετοί σύλλογοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του και όλες οι επιλογές παραμένουν ανοιχτές.

Ο Μπερνάρντο Σίλβα υπογράμμισε πως το σημαντικότερο κριτήριο για την επόμενη ομάδα του είναι η εμπιστοσύνη και ο ρόλος που θα έχει μέσα στο αγωνιστικό πλάνο, αναζητώντας έναν σύλλογο όπου θα αισθάνεται πραγματικά σημαντικός και επιθυμητός.

Την περασμένη σεζόν ο έμπειρος μέσος κατέγραψε 53 συμμετοχές με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι, σημειώνοντας 3 γκολ και 5 ασίστ.