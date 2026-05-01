Μπαρτσελόνα: Φαβορί για την απόκτηση του Μπερνάρντο Σίλβα

Ισχυρό φαβορί θεωρείται η Μπαρτσελόνα προκειμένου να αποσπάσει την υπογραφή του Μπερνάρντο Σίλβα, με τον ίδιο τον παίκτη να πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση.

Μπαρτσελόνα: Φαβορί για την απόκτηση του Μπερνάρντο Σίλβα
Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ψάχνει ο Μπερνάρντο Σίλβα, με τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό να θέλει να συνεχίσει στην Μπαρτσελόνα.

Ο Σίλβα είχε κάνει γνωστή την πρόθεσή του να μην συνεχίσει στη Μάντσεστερ Σίτι μετά το πέρας της τρέχουσας σεζόν, θέλοντας να αναζητήσει νέες προκλήσεις στην καριέρα του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα, αυτό που προκύπτει από την πλευρά του παίκτη είναι πως ο παίκτης πιέζει ήδη μέσω του ατζέντη του για την επίτευξη της μεταγραφής στη Μπαρτσελόνα.

Μένει ο Ντέκο, αθλητικός διευθυντής των μπλαουγκράνα, να δώσει το τελικό «ΟΚ» για να ντυθεί ο Μπερνάρντο στα χρώματα της Μπαρτσελόνα.

Τη φετινή σεζόν ο Πορτογάλος μετράει 47 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό τρία γκολ και πέντε ασίστ.

Μπαρτσελόνα: Φαβορί για την απόκτηση του Μπερνάρντο Σίλβα

