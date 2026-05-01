· Ηρακλής

TuttoMercato: Οι λόγοι που χάλασε η συμφωνία ανάμεσα σε Ηρακλή και Ματσάρι

Οι λόγοι για τους οποίους «ναυάγησε» η συμφωνία ανάμεσα στον Βάλτερ Ματσάρι και τον Ηρακλή αποκαλύπτονται από τον ιταλικό Τύπο.

Όπως είναι ήδη γνωστό, ο 64χρονος Ιταλός τεχνικός, Βάλτερ Ματσάρι, δεν θα αναλάβει τελικά την τεχνική ηγεσία του Ηρακλή, παρότι είχε ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για συναντήσεις με τη διοίκηση, επιθεώρηση των εγκαταστάσεων και συζητήσεις ώστε να ολοκληρωθεί η συμφωνία για μονοετές συμβόλαιο με οψιόν επέκτασης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της ιταλικής ιστοσελίδας TuttoMercatoWeb, η πρώτη επαφή με τον πρόεδρο της ομάδας ήταν θετική, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις «κόλλησαν» σε κρίσιμα σημεία.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, το αδιέξοδο προέκυψε λόγω των εγγυήσεων που ζήτησε ο Ματσάρι σχετικά με τη μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας. Οι απαιτήσεις του για συγκεκριμένους όρους στο ρόστερ δεν έγιναν αποδεκτές από τη διοίκηση, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει τελική συμφωνία.

Όσα αναφέρει η ιστοσελίδα:

«Η αρχική συνάντηση με τον πρόεδρο πήγε καλά, αλλά κάτι χτύπησε σε τοίχο. Οι διαπραγματεύσεις ναυάγησαν στις εγγυήσεις που ζήτησε ο Ματσάρι κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου. Ο προπονητής -ο οποίος έχει ηγηθεί, μεταξύ άλλων, της Νάπολι, της Ίντερ, της Τορίνο και της Κάλιαρι στη Ιταλία - φέρεται να είχε επιβάλει όρους σχετικά με την ενίσχυση της ομάδας, τους οποίους η διοίκηση του συλλόγου έκρινε απαράδεκτους, και δεν επιτεύχθηκε συμφωνία. Αυτή θα ήταν η δεύτερη θητεία του Ματσάρι στο εξωτερικό, μετά την θητεία του ως προπονητής της Γουότφορντ το 2016/17, όταν εξασφάλισε με επιτυχία την παραμονή στην Premier League με άνετη διαφορά».

