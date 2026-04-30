· Ηρακλής

Ηρακλής: Ανατροπή δεδομένων με Ματσάρι - Ο λόγος που χάλασε το deal

Ανατροπή προέκυψε στις επαφές του Ηρακλή με τον Βάλτερ Ματσάρι, καθώς οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών δεν κατέληξαν σε συμφωνία, παρότι μέχρι πρόσφατα όλα έδειχναν πως ο Ιταλός προπονητής ήταν έτοιμος να αναλάβει την ομάδα στην επιστροφή της στη Stoiximan Super League.

ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο 65χρονος τεχνικός είχε βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις στη Μίκρα και το Καυτανζόγλειο, πραγματοποιώντας διαδοχικές συναντήσεις με τους ανθρώπους του συλλόγου, ώστε να αποκτήσει πλήρη εικόνα πριν δώσει την οριστική του απάντηση.

Παρά το θετικό κλίμα και την προφορική συμφωνία που υπήρχε αρχικά, το ραντεβού της Πέμπτης (30/04) άλλαξε τα δεδομένα. Ο Ματσάρι φέρεται να διαφοροποίησε ορισμένες από τις απαιτήσεις του, γεγονός που οδήγησε τελικά σε «ναυάγιο» των συζητήσεων, με τον Ηρακλή να στρέφεται πλέον σε άλλες περιπτώσεις για την τεχνική ηγεσία.

Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά, ο Ιταλός προπονητής επιθυμούσε να εργαστεί σε ένα περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων, με ένα ανταγωνιστικό σύνολο και όχι με περιορισμένους στόχους. Είχε θέσει ως βασική προϋπόθεση την ουσιαστική ενίσχυση του ρόστερ με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και επαρκές βάθος, παρά το γεγονός ότι ο Ηρακλής επέστρεφε στη μεγάλη κατηγορία.

Η φιλοσοφία του δεν αφορούσε μια σεζόν απλής παραμονής, αλλά τη δημιουργία μιας ομάδας ικανής να παρουσιαστεί ανταγωνιστική και να εξελιχθεί μέσα από τη δουλειά. Οι «κυανόλευκοι» συνεχίζουν πλέον την αναζήτηση προπονητή, με στόχο να κλείσουν το θέμα το συντομότερο δυνατόν και να προχωρήσουν τον σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής περιόδου.

READ MORE

COMMENTS
LATEST NEWS
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας