ΟΦΗ: Πριμ από τον Μπούση για την κατάκτηση του Κυπέλλου

Πριμ 500.000 ευρώ μοίρασε σε παίκτες και μέλη του σταφ ο μεγαλομέτοχος του ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης για να τους ανταμείψει για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο ΟΦΗ κατέκτησε τον δεύτερο τίτλο της ιστορίας του έπειτα από 39 χρόνια και από τη νέα σεζόν, θα αγωνίζεται εγγυημένα σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Μένει να δούμε αν αυτή θα είναι του Europa League ή του Conference League.

Θυμίζουμε πως ο ΟΦΗ εκκινεί την ευρωπαϊκή του πορεία από τα play-offs του Europa.