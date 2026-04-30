· Παναθηναϊκός

Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR: Με την ίδια δωδεκάδα οι «πράσινοι»

Χωρίς διαφορές οι επιλογές του Εργκίν Αταμάν για τους 12 που θα έχει στη διάθεσή του στο Game 2 κόντρα στη Βαλένθια στην «Roig Arena». 

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχοντας ήδη κάνει το break στη σειρά, είναι έτοιμος για το Game 2 με τη Βαλένθια. Στο ματς αυτό για τα play offs της Euroleague, δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στη 12άδα του Εργκίν Αταμάν.

Ο κόουτς των «πράσινων» επέλεξε ακριβώς τα ίδια πρόσωπα με το πρώτο ματς. Αυτό σημαίνει πως εκτός έμεινε ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, με τους Γκριγκόνις και Τολιόπουλο να είναι εντός.

Φυσικά εκτός είναι και ο Κώστας Σλούκας με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Γκριγκόνις, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Χουάντσο, Μήτογλου

22:48 EUROLEAGUE

Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις 86-74: Μία νίκη μακριά απ’ την Αθήνα η ομάδα του Γιασικεβίτσιους

22:46 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός - Μονακό 94-64: Εύκολο δεύτερο… βήμα στα playoffs της Euroleague

22:28 EUROLEAGUE

Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR: Στη «Roig Arena» και πάλι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

22:23 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κριστιάνο Ρονάλντο: «Το τέλος της καριέρας μου πλησιάζει»

22:05 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός - Μονακό: Αποβλήθηκε έξαλλος ο Τζέιμς - Χειρονομία για… χρήματα στους διαιτητές

21:52 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: «Σειρήνες» για Ριμπάλτα - Η ισπανική ομάδα που εξετάζει την περίπτωσή του

21:50 CONFERENCE LEAGUE

LIVE Ράγιο Βαγιεκάνο - Στρασμπούργκ

21:49 CONFERENCE LEAGUE

LIVE Σαχτάρ - Κρίσταλ Πάλας

21:48 EUROPA LEAGUE

LIVE Μπράγκα - Φράιμπουργκ

21:47 EUROPA LEAGUE

LIVE Νότιγχαμ Φόρεστ - Άστον Βίλα

21:28 SUPER LEAGUE

Ηρακλής: Ανατροπή δεδομένων με Ματσάρι - Ο λόγος που χάλασε το deal

21:24 EUROLEAGUE

LIVE Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR

