Euroleague: Ο Μποντιρόγκα βράβευσε τον Βεζένκοφ - Στο ΣΕΦ Αντετοκούνμπο και Τζόκοβιτς

Την ίδια ώρα, έντονο ήταν το ενδιαφέρον για το Game 2 των playoffs της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μονακό, με σημαντικές παρουσίες στις εξέδρες του ΣΕΦ. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μετά την παρουσία του στο Αλεξάνδρειο το περασμένο Σάββατο, βρέθηκε στο φαληρικό γήπεδο για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση.

Ο «Greek Freak» έχει ολοκληρώσει τις φετινές του υποχρεώσεις με τους Μιλγουόκι Μπακς και βρίσκεται στην Ελλάδα με την οικογένειά του, απολαμβάνοντας μπασκετικές στιγμές. Μαζί του, δίπλα τον εκτελεστικό διευθυντή της Euroleague, ήταν και ο Νόβακ Τζόκοβιτς, που το τελευταίο διάστημα δίνει συχνά το «παρών» στα μεγάλα παιχνίδια του Ολυμπιακού στη EuroLeague.

Τέλος, στο ΣΕΦ βρίσκεται και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος παρακολουθεί από κοντά την προσπάθεια των «ερυθρόλευκων» σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 1-0 στη σειρά απέναντι στη Μονακό και επιδιώκει να κάνει το 2-0, κάνοντας ακόμα ένα βήμα προς την πρόκριση.