Euroleague: Ο Μποντιρόγκα βράβευσε τον Βεζένκοφ - Στο ΣΕΦ Αντετοκούνμπο και Τζόκοβιτς

Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα έδωσε το «παρών» στο ΣΕΦ και βράβευσε τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος κατέκτησε για δεύτερη φορά στην καριέρα του το βραβείο του MVP της EuroLeague. 

Την ίδια ώρα, έντονο ήταν το ενδιαφέρον για το Game 2 των playoffs της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μονακό, με σημαντικές παρουσίες στις εξέδρες του ΣΕΦ. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μετά την παρουσία του στο Αλεξάνδρειο το περασμένο Σάββατο, βρέθηκε στο φαληρικό γήπεδο για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση.

Ο «Greek Freak» έχει ολοκληρώσει τις φετινές του υποχρεώσεις με τους Μιλγουόκι Μπακς και βρίσκεται στην Ελλάδα με την οικογένειά του, απολαμβάνοντας μπασκετικές στιγμές. Μαζί του, δίπλα τον εκτελεστικό διευθυντή της Euroleague, ήταν και ο Νόβακ Τζόκοβιτς, που το τελευταίο διάστημα δίνει συχνά το «παρών» στα μεγάλα παιχνίδια του Ολυμπιακού στη EuroLeague.

Τέλος, στο ΣΕΦ βρίσκεται και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος παρακολουθεί από κοντά την προσπάθεια των «ερυθρόλευκων» σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 1-0 στη σειρά απέναντι στη Μονακό και επιδιώκει να κάνει το 2-0, κάνοντας ακόμα ένα βήμα προς την πρόκριση.

22:48 EUROLEAGUE

Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις 86-74: Μία νίκη μακριά απ’ την Αθήνα η ομάδα του Γιασικεβίτσιους

22:46 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός - Μονακό 94-64: Εύκολο δεύτερο… βήμα στα playoffs της Euroleague

22:28 EUROLEAGUE

Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR: Στη «Roig Arena» και πάλι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

22:23 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κριστιάνο Ρονάλντο: «Το τέλος της καριέρας μου πλησιάζει»

22:05 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός - Μονακό: Αποβλήθηκε έξαλλος ο Τζέιμς - Χειρονομία για… χρήματα στους διαιτητές

21:52 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: «Σειρήνες» για Ριμπάλτα - Η ισπανική ομάδα που εξετάζει την περίπτωσή του

21:50 CONFERENCE LEAGUE

LIVE Ράγιο Βαγιεκάνο - Στρασμπούργκ

21:49 CONFERENCE LEAGUE

LIVE Σαχτάρ - Κρίσταλ Πάλας

21:48 EUROPA LEAGUE

LIVE Μπράγκα - Φράιμπουργκ

21:47 EUROPA LEAGUE

LIVE Νότιγχαμ Φόρεστ - Άστον Βίλα

21:28 SUPER LEAGUE

Ηρακλής: Ανατροπή δεδομένων με Ματσάρι - Ο λόγος που χάλασε το deal

21:24 EUROLEAGUE

LIVE Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR

